  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

حجتی خبر داد:

خرید ۱۴ هزار دنباله‌بر توسط کشاورزان کشور طی سال جاری

خرید ۱۴ هزار دنباله‌بر توسط کشاورزان کشور طی سال جاری

تبریز – وزیر جهاد کشاورزی از خرید ۱۴ هزار دنباله‌بر توسط کشاورزان کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: تراکتورها و کمباین‌ها با خطوط اعتباری ایجاد شده در اختیار کشاورزان قرار داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی ظهر پنج شنبه در آیین گشایش خط تولید تراکتور سنگین درگروه صنعتی تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه خاک کشاورزی ایران روز به روز سفت تر می شود، افزود: با این حساب نیاز به تراکتورهای سنگین بیش از پیش احساس می شد که با همت گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز توانستیم این محصول را تولید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این نوع تراکتورها عمق بیشتری را با قدرت شخم می زنند، ادامه داد: این محصول جدید در مقایسه با مشابه خارجی آن دارای مزیت های بیشتری است و هزینه های تولید را در کشور کاهش می دهد.

حجتی با اشاره به اینکه این محصول جدید باعث می شود از واردات تراکتور سنگین بی نیاز شویم، ابراز داشت: تراکتور سنگین آی- تی - ام ۱۵۰۰ می تواند به کشاورزان برای افزایش تولید محصولات کمک کند.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در کشور به ۱۵۰ هزار دستگاه تراکتور سنگین نیاز داریم، گفت: با تولید تراکتور سنگین آی- تی - ام ۱۵۰۰ در تبریز می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

کد مطلب 2516889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها