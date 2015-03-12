به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا لطیفی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۵۰ درصد معلولین این مرکز بومی هستند، اظهارکرد: این موسسه در راستای کمک به افراد معلول و نیازمند به معلولین سایر استانهای معرفی شده به این استان نیز خدماترسانی میکند.
وی از حضور ۳۰۰ معلول در این مرکز خبر داد و افزود: ۲۰۰ نفر از این معلولین در بخش برادران و ۱۰۰ نفر در بخش خواهران بوده که در دو بخش شبانهوزی برادران و خواهران نگهداری میشوند.
لطیفی بیان کرد: این معلولین دچار معلولیتهای ذهنی، جسمی حرکتی و معلولیتهای مختلف هستند.
وی به سه بخش شبانهروزی خواهران، برادران و بخش روزانه این مرکز اشاره کرد و گفت: معلولین تربیتپذیر در بخش روزانه نگهداری شده و دورههای آموزشهای متفاوت را میگذرانند.
افتتاح مجتمع آبدرمانی موسسه در آینده ای نزدیک
مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علیاکبر بیرجند ادامه داد: ۱۰۸ نفر نیرو در راستای اهداف توانبخشی در این موسسه به معلولین خدمترسانی میکنند.
لطیفی با بیان اینکه افراد خیری از قبیل پزشک و پرستار نیز با این موسسه همکاری دارند، تصریح کرد: در بخش توانبخشیدن به معلولین امور کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی نیز انجام میشود.
به گفته وی بزودی مجتمع آبدرمانی این موسسه نیز برای خدمات رسانی به معلولین راهاندازی میشود.
لطیفی از برگزاری کارگاههای موسیقیدرمانی، بازیدرمانی و قطار شادی را به لحاظ محدودیتهای مددجویان در داخل موسسه خبر داد و گفت: با مشارکت هلالاحمر درمانگاهی نیز در این مرکز راهاندازی شده که به دلیل همجواری با درمانگاه دیگری موجود در منطقه به کلینیک دندانپزشکی تغییر کاربری داده شده و در سال ۹۴ افتتاح خواهد شد.
وی بیان داشت: موسسه توانبخشی حضرت علیاکبر جزو پنج موسسه برتر کشور از لحاظ وسعت، امکانات و خدمات است که با هدف انتقال معلولین در بخش شبانه به بخش روزانه فعالیت دارد.
کمک ۷ میلیارد ریالی مردم به توانبخشی در سال جاری
مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علیاکبر بیرجند همچنین در ادامه به کمکهای مردمی به موسسه اشاره کرد و گفت: بزرگترین سرمایه این موسسه اعتماد مردم بوده که در خراسان جنوبی کمکهایی که به این موسسه و سایر موسسههای خیریه میشود بیشتر از کمکهای مردمی سایر استانها به این موسسات است.
لطیفی بیان کرد: طی امسال ۲۶۵ گوسفند نذری از طرف مردم خیر به موسسه، دریافت شده و ۸۳۳ گوسفند نیز به عنوان عقیقه به مجموعه هدیه شده است.
وی به کمک شش میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار ریالی مردم به این موسسه اشاره کرد و گفت: ۸۲۱ میلیون و ۸۰۸ هزار ریال فطریه و ۵۶۹ میلیون و ۶۳۷ هزار ریال کفاره نیز جمعآوری شده است.
لطیفی با اشاره به یارانه پرداختی از سوی سازمان بهزیستی برای نگهداری از معلولین نیز گفت: یارانه پرداختی بهزیستی برای هر معلول از شروع امسال ۳۱۰ هزار تومان بوده که به حساب مجوعه واریز و از ابتدای امسال در مجموع ۱۰ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال یارانه برای نگهداری مددجویان واریز شده است.
وی بیان کرد: میزان درآمد مجموعه کمتر از میزان هزینه آن بوده که این کمبود درآمد از طریق کمکهای غیرنقدی افراد خیر به مجموعه برطرف میشود.
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