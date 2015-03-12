تنها سه درصد سرمایه گذاری های گلستان مربوط به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر علی مرگدری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که ظهر پنجشنبه، در استانداری گلستان برگزار شد، با بیان این که سرمایه گذاری اتفاق افتاده در استان در سال جاری کم بوده است، اظهار کرد: رویکرد ما در سال ۹۳ در اقتصاد مقاومتی ۱۳ بند داشت که اولین آن اجرای منویات مقام معظم رهبری و جهت دهی دستگاه های اجرایی استان در قالب تدوین سند آمایش و سند جامع استانی بود.

وی تصریح کرد: در حوزه صادرات نیز در استان رشد قابل توجهی داشتیم و در تولید نیز علیرغم خسارت های سرمازدگی و خشکسالی رشد خوبی داشتیم.

مرگدری با بیان این که حضور بخش غیردولتی حضور گسترده ای نبود، اظهار کرد: از سه ماه گذشته برای پاسخگویی به سرمایه گذاران جلسات هفتگی برگزار می کنیم.

معاون استاندار با بیان این که خانه های بهداشت روستایی ما در سال ۹۴ تکمیل می شود، اظهار کرد: مراکز بهداشت روستایی ما در سال ۹۴ کامل می شود و با رایزنی های صورت گرفته بیمارستان هزار تختخوابی و ۸۰۰ تختخوابی در استان نیز در سه ماه اول ۹۴ کلنگ زنی می شود.

وی اضافه کرد: حمایت از اقتصاد دانش بنیان از جمله رویکردهای سال جاری بود که در این راستا ۲۳ شرکت دانش بنیان در سال ۹۳راه اندازی شد و چهار مرکز رشد نیز که در سال های گذشته ایجاد شده بود فعال شد. همچنین تعداد شرکتهای پارک علم و فناوری از ۳۰ به ۵۱ ارتقاء پیدا کرد.

مرگدری افزایش صادرات تجاری با همسایگان را از دیگر رویکردها عنوان کرد و افزود: ایجاد منطقه آزاد، ایجاد ترمینال غلات و شهرک متالوژی و بندر خواجه نفس در استان در راستای این سیاست گذاری بود.

وی با اشاره به سفر رییس جمهور به ترکمنستان گفت: در این سفر با انعقاد تفاهم نامه هایی مصوب شد حجم تجارت ایران و کشور ترکمنستان به ۶۰ میلیون دلار برسد. تشکیل کنسرسیوم اجرایی با کشور قزاقستان نیز از جمله دیگر رویکردها در راستای توسعه روابط با همسایگان است.