به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «تفسیر سوره حمد» نگرشی بر نکات سوره حمد و برخی نکات تفسیری دیگر به قلم آیت الله ابوالقاسم خزعلی با حضور وی و حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام زائری مدیرعامل مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (یادمان هفتم تیر) عصر روز گذشته ۲۰ اسفند در این مجموعه برگزار شد.

حجت الاسلام صدیقی در سخنانی گفت: خدا را شاکرم که توفیق پیدا کردیم و از یک محفل نورانی که با اطمینان می توان گفت مورد رضایت خدای منان و اولیای دین و حضرت ولی عصر امام زمان(عج) است از عالم مجاهد وارسته و فقیه خودساخته و سخنور سنگرنشین همیشه حاضر در جبهه و انسان از خود و همه چیز در راه اسلام و انقلاب اسلامی گذشته استاد ارجمند و بزرگوارمان حضرت آیت الله خزعلی تجلیل می کنیم.

وی افزود: نکته دوم این است که این جلسه به مناسبت رونمایی از یک اثر گرانسنگ از یک مفسر بسیار جامع الشرایط و انسانی که از دیرباز در تفسیر قرآن به فضل الهی توفیقات بالا نصیبشان شده است و از ناحیه دیگر این تفسیر قرآن همراه با خدمتگزاری در بنیاد بین المللی غدیر است که «علی مع القرآن و القرآن مع علی» چند نکته را عرض می کنم. یکی اینکه قرآن کریم نسخه همه دردهای بشر است و قرآن هم خودش را به عنوان شفا معرفی کرده است. در آیات متعددی این کتاب به عنوان ذکر معرفی شده است. قرآن وسیله ارتباط دل آدمها با خداست، کما اینکه عروه الوثقی و واعتصموا به حبل الله است.

حجت الاسلام صدیقی در ادامه سخنانش اظهارداشت: قرآن کتاب هدایت است. هر کتابی یک موضوع و عنوانی دارد که مطالبش حول آن مسئله است. موضوع قرآن هدایت است «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» نکته دیگر این است که قرآن کریم یک ظاهر و الفاظی دارد مفاهیم و مطالب مختلفی به زبان عربی است اما یک حقیقت و باطن در آن است که آن باطن دل انسان را نورانی می کند و راه انسان را به سوی خدا باز می کند. نه تنها راه را روشن می کند بلکه جذبه ای است که انسان را با خود می برد.

وی تأکید کرد: قرآن شریف در بعد ظاهری اتمام حجتی برای همه عالمیان است که اینکه قرآن مجعزه پیامبر(ص) است. از زمانی که نازل شده همه معارضین را به مثل و مانند آوردن دعوت کرده و آب پاکی به معارضین ریخته که هرگز مثل آن را نمی توانید بیاورید.

امام جمعه موقت تهران گفت: اخیرا یکی از افراد سیاست زده که همه چیزش را به خاطر این سیاست زدگی از دست داده ولی در سابق افراد به پای درس او می رفتند و از رسانه ملی سخنرانی هایش پخش می شد مدعی شده قرآن معجزه پیامبر(ص) نیست بلکه وهم پیامبر است و در مورد اهانتی که با کاریکاتوریست غربی به پیامبر اسلام(ص) کرده است مدعی شده که آزادی حق است و این کاریکاتوریست دارای حق است اما تکلیفش نبوده است. می توانسته این کار را نکند و بعد گفته در قرآن آیه ای نداریم که به قرآن و پیامبر نمی توان اهانت کرد یعنی اجازه تیر به دشمن داده است در حالی که این کتاب الهی هم چینش کلماتش و ریتمی که دارد معجزه است. ما اهل کلام، این را می دانیم که هر جمله قرآن دریایی از معنایی است و نه نهج البلاغه و نه هیچ کتاب دیگری به قرآن نمی رسد.

وی تصریح کرد: بارها عبارات به نحو منظم در قرآن آمده است جز در قرآن کریم در هیچ کتاب دیگری این طور نیست یعنی قرآن از نظر لفظی معجزه است. نکته دوم اینکه پیامبر(ص) در محیطی که نه دانش و علمی و تجربه و آزمایشگاهی و میکروسکوپ و ابزار علمی بوده و پیامبر هم در هیچ جا درس نخوانده یعنی نه محیط، محیط علمی بوده و نه پیامبر سابقه علمی داشته، در صورتی که قرآن کتابی است که هر چه علم جلوتر می رود شگفتی هایش پیدا می شود. در توضیح تلقیح گیاهان، باران، نطفه انسان و مطالب دیگر. آنقدر مطالب علمی دارد که آن روز دلیلی نداشت. صدها دلیل در معجزه بودن قرآن می یابید. بنابراین قرآن حجت را تمام کرده است.

حجت الاسلام صدیقی خاطرنشان کرد: قرآن می فرماید اگر مشرکی پناه خواست پناه بده که کلام خدا را بشنود. بنابراین معلوم می شود مشرکان هم از قرآن بهره می گیرند. به قدری نظر قرآن در گذشته و آینده غیر قابل خدشه است که غیر قابل انکار است. قرآن برای مؤمن هم شفا و هم رحمت است و هم برای متقین هدایت است.

وی گفت: قرآن کتاب نجات نسلها تا روز قیامت است. امیرالمؤمنین(ع) می فرماید قرآن را اگر کسی امام خودش قرار دهد قرآن او را رهبری می کند و تا بهشت می برد ولی اگر کسی قرآن را تحلیل مادی کند قرآن او را به جهنم سوق می دهد. هدایت قرآن تقوی و بی غرضی می خواهد. اگر کسی با قرآن لج کند جزو خسران دیدگان است.

امام جمعه موقت تهران گفت: این قرآنی که در طی قرن های گذشته در آن صدها تفسیر نوشته شده است با این وجود در تفسیر آیت الله خزعلی مطالب جدیدی به چشم می خورد. شاخه های نزدیکش میوه های زودتر دارد اما شاخه های بالایی اش برای همه زمانها میوه هایش را ارائه داده است. آنچه در همه قرآن است در سوره حمد همه را یکجا دارد. لذا عدل قرآن است اگر قرآن را در یک کفه و سوره حمد را در یک کفه بگذارید برابری می کند.

وی اظهارداشت: آیت الله خزعلی هم در مورد قرآن صامت و هم خدمت به قرآن ناطق که امیرالمنین(ع) باشد از هر دو کم نگذاشته است. خدا به ایشان حافظه ای داده است که هم حافظ قرآن و هم حامل قرآن هستند. کسانی که حامل قرآنند اینها در روز قیامت درب بهشت به رویشان باز می شود. حامل قرآن یعنی اینکه کسانی قرآن را در سینه از بر دارد. کسانی که قرآن را حفظ کنند نبوت خاتم الانبیا در سینه اش حک می شود.

آیت الله صدیقی یادآور شد: آیت الله خزعلی هم حامل قرآن است یعنی مطالبی که از قرآن کریم استفاده می کند برای عموم پخته و قابل استفاده می کند. اولین کسی که بعد از علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم درس تفسیر را رسما گذاشته بود سوره ملک را تفسیر می کرد، ایشان بود. آیت الله خزعلی به عنوان یک وظیفه و فرهنگ سازی و اهتمام به قرآن دین خود را به قرآن ادا کرد. با اینکه مجتهد بود در کنار درس فقه شان، درس تفسیرشان نقش آفرین بود و این سنت حسنه را اجرا کرد و الان هم با خدمتی که به امیرالمومنین(ع) با تأسیس بنیاد غدیر خدمت کردند.

امام جمعه موقت تهران گفت: آیت الله خزعلی منور به نور قرآن ناطق و صامت هستند. هم در خدمت امیرالمؤمنین(ع) و هم در خدمت به قرآن صامت هستند. با این سن بالا همت گماشتند تفسیر قرآن را که در سینه شان بود از طریق بیان و مجاهدت در قرآن بیان کردند.

وی افزود: در این مقطع اخیر هم با بنان یعنی قلمشان، این مجاهدت را کردند. در تمام عمرشان سایه و نگهبان ولایت بوده اند. همیشه با انحرافات سیاسی و تهدیدهایی که انقلاب را مورد تهدید قرار می داد مقابله کردند. این مرد فقیه و نورانی هیچ گاه از هیچ خطری نهراسید و همیشه از ولایت و انقلاب اسلامی پشتیبانی کرده و جزو افتخارات و گنجینه های عصر ما هستند و انشاءالله خداوند فرهنگ عمومی تشیع را از طریق بیان و بنان به ایشان ارائه نمایند.