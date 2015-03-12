چهار هزار نفر در طرح نورزی استان گلستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرفیضی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با رسانه های استان، افزود: با همکاری هلال احمر، اورژانس و راه و شهرسازی ۱۲۹ پایگاه در راه های استان گیش بینی شده است.

وی ادامه داد: برای خدمت رسانی بهتر به مسافران تقسیم بندی پایگاه و نیروهای این دستگاه ها به گونه ای انجام شده که در فاصله ای مشخص یک پایگاه از دستگاه های فوق در جاده های استان حضور داشته باشند.

وی ضمن اشاره به تراکم ترافیک در شهرها و محورهای اصلی استان در ایام نوروز، اظهار کرد: پرحجم ترین علمیات نیروی انتظامی در ماه پایانی سال اجرا می شود تا مردم نظم و امنیت را در این مناطق شاهد باشند.

سردار میرفیضی با اعلام این مطلب که طرح نورزی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین سال آینده آغاز می شود، افزود: طرح انتظامی پلیس از ۲۸ اسفند ماه آغاز خواهد شد.

وی به پیشگیری از جرم، ارتقا احساس امنیت و ارائه خدمات خوب به مردم از حوزه نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: از اول اسفند ماه با توجه به تراکم جمعیت در مراکز خرید شهرهای استان، افزایش گشت زنی در بازار را در دستور کار قرار دادیم.

وی از ساماندهی نیروی انتظامی و تربیت پلیس تخصصی در هر بخش از این دستگاه خبر داد و تصریح کرد: ایجاد قرارگاه مشترک با هلال احمر در میدان بسیج یکی دیگر از اقدامات نیروی انتظامی برای نظم دهی بیشتر در کارها و خدمت رسانی بهتر به مسافران نورزی و شهروندان به شمار می رود.

پلیس در حوزه ترافیک با خودروهای حاشیه ساز برخورد قانونی می کند

فرمانده نیروی انتظامی گلستان با بیان این نکته که پلیس در حوزه ترافیک با خودروهای حاشیه ساز برخورد قانونی می کند، افزود: پلیس با افرادی که سرقت غیر مجاز، انحراف به چپ یا راست در هنگام رانندگی داشته و یا از قراردادن کمربند ایمنی خودداری کنند، به صورت جدی برخود خواهد کرد.

وی از فعالیت سه هزارو ۸۵۰ واحد کشتی موتور سیکلت در محورهای درون شهری و برون شهری خبر داد و اذعان کرد: تعدادی نیرو برای گشت زنی در تفرجگاه های استان با هدف ایجاد امنیت پیش بینی شده است.

سردار میرفیضی ضمن یادآوری این نکته که گلستان استانی معبر و برای برخی مسافران به عنوان مقصد به شمار می رود، افزود: به همین خاطر بار ترافیکی سنگینی در محورهای ردون شهری و جاده ای خواهیم داشت.

وی با بیان این نکته که ۵۱۲ دستگاه وسیله نقلیه در حوزه راهداری، اورژانس، هلال احمر و نیروی انتظامی در ایام نوروز به کار گیری می شود، افزود: دوهزارو ۵۰۰ نفر در این حوزه فعالیت می کنند.

پیش بینی ۵۳ ایستگاه پلیس در نقاطی استقرار مسافران

این مسئول انتظامی از پیش بینی ۵۳ ایستگاه پلیس در نقاطی که مسافران مستقر هستند خبر داد و اذعان کرد: استقرار ایستگاه پلیس در این مناطق با هدف ارتقا احساس امنیت ایجاد شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان در توضیح عملکرد این دستگاه در سال ۹۳، گفت: در مقایسه با سال قبل نیروی انتظامی عملکرد خوبی را در سال ۹۳ داشته است به طوری که کشف وقوع جرم در مجموع ۸۶ درصد بوده و این رقم نسبت به سال گذشته هفت درصد کاهش داشته است.

وی از کاهش ۳۳درصدی سرقت مسلحانه در استان خبر داد و گفت: در بخش کیف قاپی ۲۶درصد، سرقت به عنف ۲۸ درصد، سرقت مغازه ۱۷ درصد، سرقت منزل ۲۰ درصد، سرقت اتومبیل ۲۷ درصد و سرقت موتورسیکلت ۳ درصد کاهش داشته ایم.

وی از کشف یک تن و ۸۴۶ کیلو گرم مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت: ۳۰۰هزار مواد محترقه در ایام پایان سال جمع آوری شده است.

سردار میرفیضی با بیان این نکته که کاهش ۶درصدی تصادفات جرحی را در سال جاری شاهد بودیم، افزود: ۱۶ درصد مصدومین ناشی از تصادفات . ۱۴درصد فوت شدگان از این حوادث کاهش یافته است.

وی ضمن یادآوری این نکته که در بخش کشته شدگان تصادفات ۱۴ درصد کاهش را در سال ۹۳ شاهد بودیم، افزود: سال گذشته فوت شدگان بر اثر تصادفات ۴۰۳نفر بودند که این رقم در سال جاری به ۳۴۵نفر رسیده است.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان در خاتمه یادآور شد: ۶۲درصد تصادفات در حوزه درون شهری و ۳۸ درصد در بخش برون شهری بوده است.