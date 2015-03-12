باند چهارنفره توزیع و پخش مواد مخدر در بوشهر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وحید زرین‌کلاه صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور مقابله با مواد مخدر در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های بسیار مهمی در این راستا اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت‌های سوداگران مواد مخدر، شاهدیم که مسیر حرکتی آنها از استان بوشهر تغییر کرده است و با اجرای عملیات‌های مختلف توسط پلیس حجم بالایی از مواد مخدر از این قاچاقچیان کشف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح پاکسازی مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر، اذعان داشت: یک باند چهار نفره تهیه و توزیع مواد مخدر در راستای این طرح منهدم شد و بیش از ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۶۰ طرح کنترل محورهای مواصلاتی و پاکسازی نقاط آلوده و امنیت محور در سطح استان بوشهر اجرا شده است که کشفیات خوبی نیز در همین زینه حاصل شده است.

زرین‌کلاه به تشریح عملیات دستگیری اعضای یک باند توزیع مواد مخدر در بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: پس از کسب اطلاع از فعالیت این باند، ماموران مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شدند و با انجام یک عملیات، توانستند مخفیگاه آنها را کشف کنند.

وی با اشاره به دستگیری چهار نفر متهم در این پرونده، افزود: یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز و مقداری مواد مخدر و همچنین تعدادی ادوات مصرف مواد مخدر در این عملیات کشف شد.