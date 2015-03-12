لزوم پایبندی دولتمردان به گفتمان انقلاب/ تحریمها مایه پیشرفت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر پنج شنبه در دومین یادواره سرداران و ۱۲۲ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در طول تاریخ و در جنگ های مختلف همواره تدارکات همپای بشر بوده است.

وی با یادآوری اینکه تدارکات یکی از اصول مهم جنگ های مختلف به حساب می آید عنوان کرد: در طول جنگ هشت ساله تحمیلی نیز دشمن با ابزارهای مختلف از جمله محاصره دریایی تلاش داشت تا مانع از ارسال تدارکات برای رزمندگان کشورمان شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه این تلاشهای مذبوحانه دشمن با همکاری برخی کشورهای عربی منطقه و کشورهای غربی صورت می گرفت یادآور شد: نقش تدارکات در پشتیبانی از نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس در ارتقای توان و روحیه رزمندگان تاثیر زیادی داشت.

سردار کشکولی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم اتکا بر توان داخلی کشورمان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران و پدیده حکومت دینی ایران اسلامی در جهان بی نظیر است.

وی با اشاره به برقراری حاکمیت دینی در کشورمان افزود: این نوع حکومت در دنیا بی نظیر، نو و جدید بوده که همین امر نیز مایه عصبانیت استکبار جهانی شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در ادامه سخنان خود به امنیت پایدار ایران اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: این امنیت و اقتدار مرهون خون شهدا و پایمردی و ایثار خانواده های شهدا و ایثارگران است.

سردار کشکولی با اشاره به ترویج گفتمان مقاومت و پایداری در میان ملتهای مسلمان اعم از شیعه و سنی گفت: این گفتمان به دلیل نفوذ انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان و همچنین به برکت خون شهدا حاصل شده است.

وی یادآور شد: توفیقات روزافزون انقلاب اسلامی ایران در تربیت انسانهای مومن و انقلابی در ایران اسلامی و سراسر دنیا به تعبیر رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی "فتح الفتوح" این انقلاب الهی است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان این توفیقات را حاصل صبر و پایداری خانواده شهدا دانست و یادآور شد: دولتمردان ما باید افرادی انقلابی، مردمی و خادم مردم باشند.

سردار کشکولی بر لزوم پایبندی دولتمردان به گفتمان انقلاب اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: خنثی شدن توطئه های دشمنان در هجمه به ایران اسلامی به خاطر پایداری ملت بوده است.

وی با بیان اینکه تحریم های استکبار جهانی مایه پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در عرصه های مختلف شده است گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان یادآور شد: اکسیر شهادت طلبی و فرهنگ ناب ایثار و شهادت موجب ارتقای عزت و آبروی ایران اسلامی در تمام عرصه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و ... شده است.

سردار کشکولی با بیان اینکه امروز ما درگیر جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان هستیم افزود: جنگ نرم عرصه تقابل فکر و اندیشه است که باید هوشمندانه عمل کرده و از دستاوردهای انقلاب اسلامی حراست و حفاظت کنیم.