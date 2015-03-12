ضرورت مکانیزه کردن تولید محصولات کشاورزی در مراحل مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاح ظهر پنج شنبه در همایش همیاران طبیعت شهرستان های اهر، ورزقان، کلیبر، هریس، خداآفرین و هوراند که در شهرستان اهر برگزار شد، افزود: برای تولید محصولات کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی و همچنین جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی و همچنین جلوگیری از بین رفتن خاک کشاورزی باید مکانیزه کردن کشاورزی در اولویت باشد.
وی با بیان اینکه روستاها محور توسعه کشور هستند، ابراز داشت: باید روستاها تقویت شود چرا که محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز در روستاها و توسط روستائیان تولید می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۹۴ برای احیای جنگل ها اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای توسعه کشاورزی باید موانع توسعه برداشته شود و الگوی کشت و یکپارچگی زمین های کشاورزی نیز رعایت شود.
نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی حفظ جنگل ها، منابع طبیعی و مراتع را وظیفه همگانی دانست و اظهار داشت: باید در کنار ساخت وسازها و طرح های عمرانی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی نیز رعایت و جلوی تخریب آنها در نظر گرفته شود.
فلاح همچنین با اشاره به خروج ۶۰ میلیون مترمکعب آب از شهرستان اهر خواستار مهار این میزان آب با احداث سد شد.
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