مجتبی پورمحسن نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیت‌های ادبی خود در سال جاری اظهار داشت: مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه نزار قبانی را به تازگی با همکاری مهرناز ضابط ترجمه کرده‌ام که در قالب کتابی با عنوان «عشق ما روی آب راه می‌رود» از سوی نشر مروارید در دست انتشار است.

وی در ادامه به تازه‌ترین مجموعه داستان خود با عنوان «لنین در رشت» اشاره کرد و گفت: این مجموعه شامل دو گروه سه‌تایی داستان است که البته محور تمامی آنها نیز زنان هستند. در سه داستان نخست سه روایت از زندگی یک کودک، مادرش و مادربزرگش روایت می‌شود. مادر این کودک در جوانی دارای گرایش‌های چپ بوده و امروز آنها را کنار گذاشته با این حال فرزندی که تربیت کرده است فردی بسیار سرکش و بدون هیچ نوع پایبندی است. در این مادربزرگ نیز به مادر دائم یادآوری می کند که این بچه در واقع نمایی از مادرش.

به گفته پورمحسن داستان روابط درهم تنیده این سه نفر و آنچه بر آنها می‌رود به نوعی نقد او بر تفکر جریان چپ را به نمایش می‌گذارد.

این نویسنده در ادامه درباره سه داستان دوم این مجموعه نیز گفت: تم هر سه این داستان‌ها خیانت است اما نه به شکلی که مرسوم است. من در واقع سعی کردم در این داستان ها مچ خائن را در بزنگاه‌ها بگیرم. به باور خودم این داستان ها به شکلی بخشی از ذات انسانی را به نمایش می گذارد و از این منظر قابل اعتناست. وی از انتشار قریب الوقوع این مجموعه توسط نشر چشمه خبر داد.

پورمحسن در ادامه به آماده انتشار شدن دو اثر ترجمه از خود خیز خبر داد و گفت: رمانی از فلیپ راث با عنوان «ننگ بشری» را برای انتشار در اختیار نشر چشمه قرار داده‌ام و کتابی نیز با عنوان «نوشتن سرنوشت من است» از سوی نشر هزاره سوم اندیشه در دست چاپ است.

وی در همین زمینه گفت: کتاب نوشتن سرنوشت من است گزیده‌ای است از مصاحبه با نویسندگان، شاعران و نمایشنامه نویسان شهیر دنیا که از مجموعه مصاحبه‌های نشریه پاریس ریویو و نیز چند نشریه معتبر دیگر دنیا انتخاب شده است و به صورتی هدفمند سعی دارد تا نمایی از ادبیات معاصر دنیا را در درون خود به نمایش و نقد بکشد.

به گفته پور محسن این کتاب سال ۸۴ برای انتشار در اختیار اداره کتاب قرار گرفت اما نتوانست مجوز انتشار به دست بیاورد و به تازگی ناشر توانسته اقدامات قانونی لازم برای انتشار آن را انجام دهد.