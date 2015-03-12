۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۶

شادمان:

مازندران مرکز ثقل فرهنگی اقوام ایرانی است

ساری - مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران گفت: مازندران مرکز ثقل تفاوتهای فرهنگی اقوام ایرانی که باید از این ظرفیتهای غنی فرهنگی استفاده شود وآن را برای مسافران به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان ظهر پنجشنبه در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی  اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفر به منظور بازرسی از ارائه تسهیلات از ۲۶ اسفند تا ۲۰ فروردین در حوزه دفتر اجتماعی پیگیری می شود.

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری مازندران گفت: در ایام تعطیلات نوروزی بازرسین صیانت از حریم امنیت عمومی فعال خواهند بود و این بازرسین از سال گذشته به ریاست استاندار مشخص شده اند.

وی با بیان این که تیمهای بازرسی به صورت محسوس حضور دارند افزود:بررسی نحوه کمی و کیفی خدمات به مسافران و مردم عادی توسط چشمهای ذره بین این تیم رصد خواهد شد.

شادمان تصریح کرد: تیم بازرسین انتخابی از کارشناسان مجرب انتخاب شده که کار بازدید از فرودگاه، پایانه مسافری، ایستگاه راه آهن، بانکها و دستگاههای خودپرداز، هتلها، بیمارستانها، داروخانه ها و... و را بر عهده دارند تا این مراکز به خوبی خدمات خود را در ایام تعطیلات به مردم ارائه دهند.

وی با بیان این که حضور مسافران با تنوع قومیتها و فرهنگها مختلف هم فرصت است و هم می تواند آسیبهایی به همراه داشته باشد گفت: این آسیبها باید پس زده شود و از حضور مسافران هم در زمینه ترویج فرهنگ مازندران و هم در زمینه استفاده اقتصادی بهره برداری شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه هر فرهنگی از انباشت فرهنگ خودش و از تبادل فرهنگی برای ترویج استفاده می کندافزود: همیشه مسافر و گردشگر برای ما غنیمت است و باید از این فرصت هم سود فرهنگی و هم سود اقتصادی داشته باشیم.

در این جلسه نمایندگان سازمانهای مختلف اعلام آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات سفر اعلام کردند و شماره ۰۹۶۲۷برای ارائه شکایات و طرح سوالات در زمینه سوخت و بنزین خودروهاو شماره ۱۲۴ برای شکایات عرضه مواد غذایی از سوی سازمان صنعت و معدن تجارت اعلام شد.

 

