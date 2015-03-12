مازندران مرکز ثقل فرهنگی اقوام ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان ظهر پنجشنبه در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفر به منظور بازرسی از ارائه تسهیلات از ۲۶ اسفند تا ۲۰ فروردین در حوزه دفتر اجتماعی پیگیری می شود.

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری مازندران گفت: در ایام تعطیلات نوروزی بازرسین صیانت از حریم امنیت عمومی فعال خواهند بود و این بازرسین از سال گذشته به ریاست استاندار مشخص شده اند.

وی با بیان این که تیمهای بازرسی به صورت محسوس حضور دارند افزود:بررسی نحوه کمی و کیفی خدمات به مسافران و مردم عادی توسط چشمهای ذره بین این تیم رصد خواهد شد.

شادمان تصریح کرد: تیم بازرسین انتخابی از کارشناسان مجرب انتخاب شده که کار بازدید از فرودگاه، پایانه مسافری، ایستگاه راه آهن، بانکها و دستگاههای خودپرداز، هتلها، بیمارستانها، داروخانه ها و... و را بر عهده دارند تا این مراکز به خوبی خدمات خود را در ایام تعطیلات به مردم ارائه دهند.

وی با بیان این که حضور مسافران با تنوع قومیتها و فرهنگها مختلف هم فرصت است و هم می تواند آسیبهایی به همراه داشته باشد گفت: این آسیبها باید پس زده شود و از حضور مسافران هم در زمینه ترویج فرهنگ مازندران و هم در زمینه استفاده اقتصادی بهره برداری شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه هر فرهنگی از انباشت فرهنگ خودش و از تبادل فرهنگی برای ترویج استفاده می کندافزود: همیشه مسافر و گردشگر برای ما غنیمت است و باید از این فرصت هم سود فرهنگی و هم سود اقتصادی داشته باشیم.

در این جلسه نمایندگان سازمانهای مختلف اعلام آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات سفر اعلام کردند و شماره ۰۹۶۲۷برای ارائه شکایات و طرح سوالات در زمینه سوخت و بنزین خودروهاو شماره ۱۲۴ برای شکایات عرضه مواد غذایی از سوی سازمان صنعت و معدن تجارت اعلام شد.