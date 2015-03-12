مدیران دستگاه های اجرایی زنجان در وضعیت بحرانی عملکرد خوبی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری افزود: با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم نظارتی بر خدمات و عملکرد خود داشته باشیم.
وی اظهار داشت: با اتمام سال باید کارنامه اعمالمان را یکبار با دقت مرور کنیم و بدانیم که در چه نقطهای و در چه مرحله ای قرار داریم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مدیران در سالی که گذشت روزهای سختی را پشت سر گذاشتند هر چند عدهای با عملکرد خود و ایجاد روحیه امید شرایط خوبی را در جامعه ایجاد کردند و عده ای هم ناامیدی را در استان ایجاد کردند.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه پستها و عناوین مدیریتی امانتهایی هستند که ماندگار نیست گفت: تنها چیزی که از دوره مدیریتی باقی میماند نامه عمل است.
حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: امروز در این آخر سال شاهد عزت و سربلندی ملت ایران هستیم و یکی از موفقیتهای بزرگ را میتوان در موضوع هستهای مشاهده کرد .
وی در ادامه گفت:ما در سالجاری به دشمنان نشان دادیم که ملتی هستیم اهل منطق، ولی زور را نیز تحمل نمیکنیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، به همدلی خوب در بین مدیران استانی اشاره کرد و افزود: اراده ملی برای رفع مشکلات در استان وجود داشت.
حجت الاسلام خاتمی تصریح کرد: پستها و عناوین مدیریتی امانتهایی هستند که ماندگار نیست و تنها چیزی که از دوره مدیریتی باقی میماند نامه عمل است.
وی افزود:خوشبختانه امسال استان زنجان عملکرد خوبی را در همه حوزه ها داشته است.
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