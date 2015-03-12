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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

حجت الاسلام خاتمی:

مدیران دستگاه های اجرایی زنجان در وضعیت بحرانی عملکرد خوبی داشتند

مدیران دستگاه های اجرایی زنجان در وضعیت بحرانی عملکرد خوبی داشتند

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:مدیران دستگاههای اجرایی استان زنجان در وضعیت بحرانی که در سالجاری با آن مواجه بودیم عملکرد خوبی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای  اداری افزود: با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم نظارتی بر خدمات و عملکرد خود داشته باشیم.

وی اظهار داشت: با اتمام سال باید کارنامه اعمال‌مان را یکبار با دقت مرور کنیم و بدانیم که در چه نقطه‌ای و در چه مرحله ای قرار داریم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مدیران در سالی که گذشت روزهای سختی را پشت سر گذاشتند هر چند عده‌ای با عملکرد خود و ایجاد روحیه امید شرایط خوبی را در جامعه ایجاد کردند و عده ای هم ناامیدی را در استان ایجاد کردند. 

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه پست‌ها و عناوین مدیریتی امانت‌هایی هستند که ماندگار نیست گفت: تنها چیزی که از دوره مدیریتی باقی می‌ماند نامه عمل است.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: امروز در این آخر سال شاهد عزت و سربلندی ملت ایران هستیم و یکی از موفقیت‌های بزرگ را می‌توان در موضوع هسته‌ای مشاهده کرد .

وی در ادامه گفت:ما در سالجاری به دشمنان نشان دادیم که ملتی هستیم اهل منطق، ولی زور را نیز تحمل نمی‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، به همدلی خوب در بین مدیران استانی اشاره کرد و افزود: اراده ملی برای رفع مشکلات در استان وجود داشت. 

حجت الاسلام خاتمی تصریح کرد: پست‌ها و عناوین مدیریتی امانت‌هایی هستند که ماندگار نیست و  تنها چیزی که از دوره مدیریتی باقی می‌ماند نامه عمل است.

وی افزود:خوشبختانه امسال استان زنجان عملکرد خوبی را در همه حوزه ها داشته است.

 

 

کد مطلب 2516937

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