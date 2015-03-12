اتهامات علیه نیروهای مردمی کذب و تزویر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه،حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: حضور مشاوران امنیتی گزندی به حاکمیت عراق وارد نمی کند.

وی افزود: نیروی مردمی عراقی و در چارچوب منطومه امنیت ملی است و متهم کردن آن به تخلف دروغ و تزویر است.

درگذشت حامی تروریسم در عراق در یکی از بیمارستانهای اردن

از سوی دیگر پایگاه المسله گزارش داد: حارث الضاری یکی از حامیان تروریسم در عراق که مدتها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد صبح امروز در یکی از بیمارستانهای امان پایتخت اردن درگذشت.

این رسانه عراقی بیان کرد: مسئول آنچه هیئت علمای اهل سنت عراق خوانده می شد و تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق بود از حامیان تروریسم در عراق و صاحب طرح تجزیه عراق است و به مشکلات طایفه ای در عراق دامن می زد و در بسیاری از نشست ها در عربستان، قطر و امان در حمایت از تروریسم و تجزیه عراق مشارکت کرد.

عراق بارها از اردن خواسته بود که وی و تعدادی دیگر از مظنونان تروریستی موجود در اردن از جمله ناصر الجنابی، بشار الفیضی و حسن البزاز را تحویل عراق دهد.