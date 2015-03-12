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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

العبادی:

اتهامات علیه نیروهای مردمی کذب و تزویر است

اتهامات علیه نیروهای مردمی کذب و تزویر است

نخست وزیر عراق ضمن حمایت از عملکرد نیروهای امنیتی اتهامات مطرح شده علیه آنها را کذب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه،حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: حضور مشاوران امنیتی گزندی به حاکمیت عراق وارد نمی کند.

وی افزود: نیروی مردمی عراقی و در چارچوب منطومه امنیت ملی است و متهم کردن آن به تخلف دروغ و تزویر است.

درگذشت حامی تروریسم در عراق در یکی از بیمارستانهای اردن

از سوی دیگر پایگاه المسله گزارش داد: حارث الضاری یکی از حامیان تروریسم در عراق که مدتها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد صبح امروز در یکی از بیمارستانهای امان پایتخت اردن درگذشت.

این رسانه عراقی بیان کرد: مسئول آنچه هیئت علمای اهل سنت عراق خوانده می شد و تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق بود از حامیان تروریسم در عراق و صاحب طرح تجزیه عراق است و به مشکلات طایفه ای در عراق دامن می زد و در بسیاری از نشست ها در عربستان، قطر و امان در حمایت از تروریسم و تجزیه عراق مشارکت کرد.

عراق بارها از اردن خواسته بود که وی و تعدادی دیگر از مظنونان تروریستی موجود در اردن از جمله ناصر الجنابی، بشار الفیضی و حسن البزاز را تحویل عراق دهد.

کد مطلب 2516939

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