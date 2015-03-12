پرداخت یارانه به ثروتمندان حرام است/ مشکلات کشور با اتحاد حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ظهر پنج‌شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب یعنی تغییر زیرساخت‌ها و بنیان‌ها که بر اساس معیارهای اسلامی و دارای ارزش‌ها و اصولی است.

وی ادامه داد: انقلاب به معنای تحول در فرهنگ، مبانی نظامی، اقتصاد و مبانی دولتی و حکومتی است.

استاد برجسته حوزه افزود: بعد از انقلاب اسلامی تحولی در ساخت تجهیزات نظامی ایجاد شد و آرامش و امنیت حاکم در جامعه نیز در نتیجه این تحول است.

وی یادآور شد: اقتصاد بسیار مهم است و اگر در آن ضعف باشد به زودی خود را نشان می‌دهد.

باید به گونه‌ای صحبت کنیم در جامعه تشنج ایجاد نشود

آیت الله نوری همدانی ابراز کرد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی باید به گونه‌ای صحبت کنیم در جامعه تشنج ایجاد نشود زیرا دشمن منتظر است اختلاف کوچک ما را بزرگ جلوه دهد.

وی تأکید کرد: باید ما با یکدیگر اتحاد داشته باشیم و با پرهیز از اختلافات برای حل مشکلاتی که در جامعه وجود دارد برنامه ریزی کنیم.

این مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: گرانی و تورم باید از بین برود تا اقشار مختلف جامعه قدرت خرید داشته باشند.

لزوم یکسان سازی قیمت کالا‌ها در تمام نقاط کشور

وی ادامه داد: لازم است کالاهای تولید شده توسط کار‌شناسان قیمت گذاری شود و در تمام کشور به یک قیمت به فروش برسد.

آیت الله نوری همدانی تأکید کرد: باید بر قیمت کالا‌ها نظارت و اشراف صورت گیرد تا از بروز مشکلاتی همچون متنوع بودن قیمت یک کالا جلوگیری شود.

وی با اشاره به وجود امکانات بسیار زیاد در کشور ادامه داد: استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: بانک‌ها باید از کار تجاری جلوگیری کنند و سرمایه را در کار تولیدی، کشاورزی و صنعت به کار گیرند.

جریمه و اخذ دیرکرد حرام است

وی اضافه کرد: جریمه و اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است و این مطلب را بار‌ها عنوان کرده‌ایم اما کسی عمل نکرده است.

آیت الله نوری همدانی در خصوص یارانه افراد ثروتمند کشور نیز ابراز داشت: یارانه بیت المال است و دادن آن به کسی که امکان مالی دارد حرام است، ما این مطلب را بار‌ها عنوان کرده‌ایم اما به آن عمل نشده چون تنها بودیم و تعدادمان کم بود.

مشکلات کشور با اتحاد حل شود

وی افزود: اگر تمام افراد مجلس با یکدیگر اتحاد داشته باشند می‌توانیم برنامه ریزی درستی داشته و راه حلی برای رفع مشکلات اقتصادی داشته باشیم اما متأسفانه این اتحاد وجود ندارد.

مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: موثر‌ترین کار برای رفع مشکلات اقتصادی داشتن اتحاد و وحدت میان مسئولان است و اتحاد موجب پیشرفت می‌شود.

وی عنوان کرد: در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها خانه عالم ساخته شده اما روحانی در آن مستقر نیست و اگر وحدت باشد این مسائل نیز حل می‌شود.