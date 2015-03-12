تعلل شهرداری در ارائه گزارشات شهر رویاها/اصلاح بودجه ۹۳ تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره بررسی با اشاره به بررسی و اصلاح بودجه شهرداری اصفهان در سال ۹۳ اظهار داشت: امروز اصلاح بودجه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق با تغییرات جزیی به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان در اصلاح بودجه در بخش عمرانی در ستاد مرکزی و مناطق حمایت‌های لازم را به صورت کامل انجام داده است، افزود: اما اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص ایجاد ردیف‌های جدید و پیش‌بینی نشده بدون هماهنگی با شورای اسلامی شهر اصفهان که در اصلاحیه بودجه آورده شده بود گلایه داشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برخی از ردیف‌های جدید اضافه شده در بودجه که بدون هماهنگی شورای اسلامی شهر نیز بوده مبالغ سنگینی را داشته است، ادامه داد: در این راستا باید توجه داشت که چنانچه این تعریف ردیف‌های بودجه‌ای با هماهنگی شورا صورت می‌گرفت مسیر بررسی راحت‌تری را طی می‌کرد.

لایحه اصلاح بودجه شهرداری سال آینده زودتر ارایه شود

وی با بیان اینکه تاکید کردیم در سال آینده لایحه اصلاح بودجه زودتر از زمان ارسالی در سال جاری به به شورا صورت گیرد، افزود: شورا باید فرصت مناسبی برای بررسی بودجه داشته باشد و با توجه به وسعت این بودجه و اصلاح آن در ۱۵ منطقه و ۸ معاونت این اقدام در مدت زمان کم امکان پذیر نیست.

امینی با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی در دوره چهارم تمایل دارند بر روی تک تک ردیف‌ها و جزییات بودجه شهرداری اصفهان اشراف کامل داشته باشند، ادامه داد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که چون این رویه در دوره‌های قبل رایج نبوده است پاسخ‌هایی از سوی شهرداری ارایه می‌شود که کارشناسی هست ولی به صورت جزء به جزء نیست و از این رو از شهرداری می‌خواهیم که در سال آینده بودجه را به صورت جزیی ارایه دهد.

وی با بیان اینکه برخی از ردیف‌های بودجه‌ای و جاری اصلاح بودجه در مناطق و شهرداری مرکزی در شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب نشد، گفت: برای مثال در این میان در بخش عمرانی شهرداری مرکزی، شهرداری پیشنهاد کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی ردیف بودجه ۲.۵ میلیارد تومانی کمربند حفاظتی شهر اصفهان را داده بود که مورد تصویب شورا قرار نگرفت.

امینی با بیان اینکه ردیف آزاد سازی منطقه حیدرآباد خوراسگان نیز بر اساس پیشنهاد شهرداری کاهش ۷۰۰ میلیون تومانی بود که مورد تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان قرار نگرفت.

عدم موافقت شورا با لایحه افزایش برخی از اعتبارات شهربازی رویاها

وی در ادامه با اشاره به عدم موافقت شورا با لایحه افزایش برخی از اعتبارات شهربازی رویاها به مبلغ ۶ میلیارد تومان اظهار داشت: شورای شهر مادامی که مصوبه شورا در خصوص دریافت بلیت در شهربازی رویاها اجرایی نشود لایحه‌های شهرداری در خصوص این پروژه را به تصویب نمی‌رساند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه در خصوص برخی اظهارات ارایه شده مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام شورای اسلامی شهر اصفهان برای تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها افزود: در چهار چوب آئین نامه شورای اسلامی شهر اصفهان که از ابتدای شکل‌گیری شوراها تدوین شده است کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص به پیشنهاد چند نفر از اعضا به شورا ارایه می‌شود و با کسب اکثر آرا این کمیته فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها نیز همین روند را طی کرده و اجرایی شده است، افزود: از این رو زمان اولیه شکل گیری و فعالیت این کمیته ۲۰ روز بود که به دلیل عدم همکاری مسئولان شهرداری در ارایه گزارشات و تاخیر در ارایه این گزارشات بوده است.

امینی ادامه داد: اقدام شورا در خصوص تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها مطابق با آئین نامه داخلی شورا بوده و تمام مراجع ذی صلاح نیز با اجرای این طرح موافقت کرده‌اند.

شورا حق ورود به فعالیت‌های شهرداری و تحقیق و تفحص را دارد

وی با بیان اینکه شورا حق ورود به فعالیت‌های شهرداری و تحقیق و تفحص را دارد، ادامه داد: شورا اگر لازم باشد در آینده نیز کار را انجام خواهد داد و نتایج آن را نیز به اطلاع مردم خواهد رساند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص پیش‌بینی تحقق بودجه شهرداری اصفهان تا پایان امسال افزود: پیش‌بینی ما حدود ۸۰ درصد است و شهرداری نظر به تحقق بیش از ۹۰ درصدی دارد که با توجه به شرایط اقتصادی مردم این امر را بعید می‌دانم.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۴ شهرداری اصفهان انقباضی و انضباطی است، ابراز داشت: در بودجه سال ۹۳ شاهد بی انضباطی‌هایی بودیم در بودجه که بر این اساس سعی شد بودجه ۹۴ با انضباط بیشتری تصویب شود.

امینی در ادامه با اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه مترو اصفهان در سال جاری گفت: امسال ۳۲۵ میلیارد تومان به مترو اصفهان اختصاص داده شد که همه این بودجه تحقق یافت و این در حالی بود که در سال گذشته از ۱۰۰ میلیارد ۳۴ میلیارد تومان پرداخت شده است و نمی دانم منظور کسانی که در خصوص راه اندازی مترو و نصب بنر برای راه اندازی آن در سال ۹۳ اقدام می‌کنند، چیست.

جلسه غیر رسمی افراد خاص شورا با مسئولان شهرداری

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برخی جلسات غیر رسمی برخی از اعضای خاص شورای اسلامی شهر اصفهان با مسئولان شهرداری و ارایه گزارش برخی از تخلفات شهرداری نیز گفت: این جلسات برای شورای شهر اصفهان سندیت ندارد چرا که شورای شهر اصفهان ۲۱ نفر است و باید این گزارشات به تمام اعضای شورا ارایه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان جریانات غیر رسمی شهرداری و شورای شهر را سهم مهلک برای ایجاد وحدت و همدلی دانست و ابراز داشت: باید توجه داشت که شورای شهر حق هر گونه سرکشی در تمام بخش‌های شهرداری را دارد و هیچ کس نمی‌تواند با این امر مقابله کند.

وی در ادامه با تاکید بر وجود فساد در شهرداری اصفهان و همچنین دیگر ارگان‌‌ها گفت: اما در این میان باید توجه داشته باشیم که تعیین مصادیق توسط چه کسانی مشخص می‌شود و در این راستا باید به دنبال کشف فساد برویم و نه اینکه بنشینیم تا فساد کشف شود.

امینی با بیان اینکه در حال حاضر منکر بحث نظارتی و حراست در شهرداری اصفهان نیستیم، ادامه داد: اما انتظار داریم که این نهادها خیلی بهتر و بیشتر نسبت به این امر توجه داشته باشند.