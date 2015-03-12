اضافه مصرف آب در بخش کشاورزی خراسان جنوبی به صنعت تزریق شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر پنجشنبه در یازدهمین کارگروه اقتصادی استان اظهارکرد: در آینده نزدیک در بخش کشاورزی جهش توسعه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد شاغلان در بخش کشاورزی سالمند هستند، گفت: در آینده با جایگزینی این افراد و توانمدسازی بخش کشاورزی در راستای روش های علمی جهش توسعه ای در کشاورزی استان خواهیم داشت.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه نگاه استانی ما به توسعه پایدار صنعت و معدن و شهرنشینی است، افزود: در بخش خدمات تلاش شده تا در سازمان برنامه ریزی کشور مرکز ثقل تجارت آسیا غربی در سند ۲۰ ساله استان تعریف شود.

رضایی در خصوص آبرسانی به شهرک صنعتی خوسف نیز گفت: برای شهر خوسف باید توسعه شهری مد نظر قرار گیرد و در خصوص آبرسانی به شهرک صنعتی نیز آب منطقه ای پس از بررسی مجدد در صورت چگونگی تامین آب هرچه سریعتر نظر خود را اعلام کند.

وی بر راه‌اندازی هرچه زودتر شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف تاکید کرد و افزود: باید در مورد محل تامین اعتبارات تصمیم گیری شده تا بتوانیم تا پایان آذرماه ۹۴ شاهد راه اندازی این پروژه باشیم.