دستگاه های اجرایی استان گلستان از ظرفیت رسانه ها بهره بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه نخستین جشنواره رسانه و نظم و امنیت عمومی با بیان این نکته که نقش رسانه را در شفاف سازی بسیاری از مسائل بی بدیل می دانم، افزود: شاید رسانه ها قدر خودشان را از این جهت که دارای چه ظرفیت بالایی هستند، ندانند.

وی با بیان این نکته که از رسانه ها توقع داریم که کمک و یار مسئولین باشند، افزود: برخی مسائل را نمی توان به دلیل مصلحت کشور در رسانه نشرداد از این رو بهتر است که رسانه ها جانب اخلاق را در این مواقع رعایت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان خواستار اطلاع رسانی شفاف و درست از سوی رسانه های استان به مردم شد و گفت: به عنوان یک دستگاه حاکمیت استان اعلام می کنم که هیچ حیات خلوتی نداریم و رسانه ها می توانند به خوبی موارد را پیگیری کنند.

این مسئول گلستانی ادامه داد: مولفه و قدرت جمهوری اسلامی مردم هستند و اگر استکبار جهانی علی رغم تمام توطئه هایی که اجرا کرده تاکنون موفق به پیروزی نشده حضور مردم در صحنه های مختلف است.

طهماسبی ضمن اشاره به قدرت جمهوری اسلامی در دنیا، اذعان کرد: نظام جمهوری اسلامی امروز به جایی رسیده که امنیت برخی کشورها را تامین می کند.

وی با بیان این نکته که روزی ما قربانی تروریسم بودیم، گفت: در این رابطه بالغ بر ۲۰ هزار شهید دادیم اما به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی امروز در مقابل همه ستم مستکبران ایستاده ایم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان تصریح کرد: افتخار می کنیم که در جامعه ای زندگی می کنیم که مردم آن حرف اول را می زنند و قدرت مردم برتر است.

وی ضمن ابراز خرسندی از رشد علمی جوانان کشور ظرف چند سال گذشته، افزود: ۱۱برابر متوسط جهانی رشد علمی داشته ایم و در بحث پیشرفت های علمی نیز جز ۲۰ کشور برتر دنیا به شمار می رویم.

وی ضمن اشاره به این مطلب که استکبار جهانی نمی خواهد تا در بخش های مختلف علمی جمهوری اسلامی رشد داشته باشد، اذعان کرد: نخبگان و فرهیختگان با علاقه خاصی که به این سرزمین دارند درراستای توسعه کشور تلاش می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان امنیت استان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: امنیت پایداری در گلستان وجود دارد که مشابه این شرایط در کمترین نقاط کشور وجود دارد از این رو به خود و رسانه هایی که مارا در این راستا یاری کردند، می بالیم.