به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا لاور پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی مسئولین کانون های مسجد خراسان جنوبی به مناسبت ۱۸ اسفندماه سالروز تشکیل ستاد عالی کانون های مساجد اظهارکرد: انقلاب اسلامی نگاه ارزشی به انسان‌ها را به ما هدیه داده و مسجد مکانی است که این دیدگاه را منتشر می‌کند.

وی وضعیت کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: در بین کانون های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی هماهنگی بسیار ارزشمندی وجود دارد.

مدیرکل پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور با تاکید بر اینکه مدیران و اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز در زمره اندیشمندان جامعه قرار می‌گیرند، افزود: یکی از مهمترین مکان ها برای استجابت دعا، مسجد است.

لاور افزود: در سال جاری کانون های فرهنگی و هنری مساجد بیست و دومین سال عمر خود را طی می کنند که به امید خدا تاکنون در فرهنگ سازی به موفقیت هایی خوبی رسیده اند.

وی مولفه هویت بخشی اسلام را عزت دانست و گفت: سخت‌ترین واقعه عاشورا در شام اتفاق افتاد چرا که دستگاه بنی امیه به دنبال این بودند که عزت اسلامی را خدشه دار کنند.

لاور با تاکید بر اینکه ما مسلمانان باید بیشتر به مساجد توجه کنیم، گفت: خدمت به مسجد باعث می شود که خداوند توفیقات ما را روزافزون کند.

مدیرکل پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور یکی از وظایف کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را احیای کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد دانست و افزود: مسئولین کانون های فرهنگی و هنری، مساجد را برای پذیرایی از عموم مردم جامعه به ویژه نسل نوجوان و جوان آماده کنند.

لاور از خادمین مساجد، بالاخص مدیران کانونهای مساجد خواست بگونه ای رفتار کنند که موجب جذب جوانان به مساجد شوند.