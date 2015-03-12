ایجاد تشکلی برای حل مشکلات معادن سنگ آذرشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیار راستگو ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت معادن سنگ این شهرستان با تشریح وضعیت کلان کشور در خصوص صادرات و واردات کالاها و سیاست های اتخاذی غرب و آمریکا در قبال کشور گفت: امروز بزرگترین جهاد در کشور ضرورت توجه به تولید کنندگان و سامان دادن به تولید در بخش های مختلف علمی، صنعتی، کشاورزی و غیره است.

وی با تأکید بر فرآوری نهاده های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده در خصوص بازار یابی، توجه به صادرات محصولات مختلف را ضروری خواند و گفت: خام فروشی در نهایت به ضرر تولید کنندگان خواهد بود.

فرماندار آذرشهر با اعلام اینکه در جهت حل مشکلات معادن سنگ، ایجاد تشکلی برای این قشر میتواند راهگشا باشد، خواستار بازسازی و اصلاح نقاط تخریبی و محلهای استخراج سنگ و ایجاد فضای سبز در محلهای فرآوری شد.

راستگو، توفیق برای رفع موانع و مشکلات معادن را در گرو ایجاد ارتباط مؤثر بهره برداران معادن با مسئولین و میزان کوشش آنها برای توجه به بازاریابی و وجود تعامل و همکاری بین خودشان دانست.