به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی فر در چهارمین جلسه شورای پدافندغیرعامل که ظهر پنج شنبه با حضور استاندار، مدیرکل و دبیرشورای پدافندغیرعامل قزوین و سایر مسئولان در استانداری قزوین برگزار شد، بیان کرد: در کارگروه راه و شهرسازی که از سوی این اداره در شورای پدافند غیرعامل استان تشکیل شده است دو موضوع در اولویت کاری قرار دارد که اجرایی شدن مبحث ۲۱ ساختمان یکی از این دو مورد است.

وی ادامه داد: اجرایی شدن مبحث ۲۱ ساختمان تاثیرخوبی در سطح استان و معماری شهر خواهد داشت که کارگروه راه و شهرسازی پدافند غیرعامل طراحی و اجرای آن را پیگیری کرده است.

مانی فر افزود: شناسایی نقاط اسکان در استان قزوین نیز یکی دیگر از اولویت هایی بود که در کارگروه راه و شهرسازی پدافند غیرعامل با همکاری نظام مهندسی استان به خوبی انجام گرفت.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به تشکیل تیم واکنش سریع در این کارگروه بیان کرد: اعضای این تیم شناسایی و تشکیل شده و آموزش های لازم نیز برای آنها ارائه شده است.

این مسئول همچنین نظارت و مرمت مستمر پل های استان را یکی دیگر از برنامه هایی برشمرد که در دستور کار کارگروه راه و شهرسازی قرار دارد و در رابطه با طرح واکنش سریع در راه های کشور نیز بیان کرد: با توجه به ضرورت امدادرسانی سریع در راه ها و ترافیک های شدیدی که در بزرگراه های کشور و استان وجود دارد راه اضطراری در حاشیه بزرگراه های قزوین ساخته می شود.

وی ادامه داد: این تجربه ای است که ما از بروز سوانح در اتوبان های استان به ویژه اتوبان کرج- قزوین آموخته ایم که به محض وقوع تصادفی در این راه ها امدادرسانی به دشواری صورت می گیرد از این رو ساخت این راه ها برای انجام واکنش های سریع و به موقع ضرورت دارد.