افزایش ۴۵۰ درصدی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی ظهر در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی استان همدان اظهار داشت: تعداد جلسات برگزار شده این کارگروه در سال ۹۲ حدود ۹ جلسه بوده که این تعداد در سال ۹۳ به ۱۶ جلسه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تعداد مصوبات در جلسات سال جاری ۲۵۰ مصوبه بوده است، افزود: این در حالی بود که در سال ۹۲ تعداد مصوبات ۶۰ مورد مطرح شد و مصوبات در کل ۴۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اعلام اینکه حدود ۸۰ درصد از مصوبات اجرایی می شود، بیان داشت: اکثر مصوبات در حوزه تولیدات و فعالیت های مربوط به آن بوده است.

عراقی به محیط امن کشور در گرو فعالیت های دولت و مسئولین برای ایجاد سرمایه گذاری مردم اشاره و عنوان کرد: اشتیاق مردم برای سرمایه گذاری در تولید، شکل گرفته است.

وی با اشاره به تغییرات بنیادی در جلسات این کارگروه در سال ۹۳، گفت: سعی شده تا ایده ها و تصمیمات مناسب با بهره گیری از خرد جمعی خروجی جلسات باشد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه موضوعات چالشی در جلسات مطرح می شود، افزود: طبق قانون دستگاه های صادر کننده مجوز تاسیس کارگاهها و تولیدی ها موظف به جمع آوری استعلام هستند و بنابراین در صورت ناقص بودن پرونده ها دبیرخانه موظف به پس فرستادن آن خواهد بود.

طبق قانون به کارخانه ها و تاسیسات در کنار جاده ها و شریان های اصلی مجوز داده نخواهد شد

وی با اشاره به برخی وظایف کارگروه، بیان داشت: طبق قانون به کارخانه ها و تاسیسات در کنار جاده ها و شریان های اصلی مجوز داده نخواهد شد، بلکه تا جای ممکن باید این کارخانه ها در داخل شهرک های صنعتی و با یک ورودی ساخته شوند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اعلام این نکته که کارخانه ها در کنار جاده، منجر به افزایش خطرات و تصادفات و نیز تقبل هزینه بالا برای کارخانه دار می شود، گفت: در جاده ها باید ضوابط به طور کامل رعایت شود و طبق نظارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم انجام گیرد.

عراقی با بیان اینکه گردشگری سال ها در استان مغفول بوده است، افزود: در حال حاضر مسئله گردشری چالش اصلی است و کانون فشار بر روی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

وی با افزودن این نکته که ساختار این سازمان مناسب این همه توقع نیست، گفت: سازمان در کوتاه مدت جوابگوی این توقع بالا نیست، بلکه این امر نیازمند نیروهای مبتکر و خلاق و تلفیق وظایف با دیگر سازمان هاست.

معاون امور عمرانی استاندار همدان به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و حفظ زمین های کشاورزی در این کارگروه اشاره و عنوان کرد: بهترین مکان یابی برای تولیدکننده ها در این جلسات صورت می گیرد.

عراقی با اشاره به طرح ساخت سفره خانه ای در جاده فرعی حیدره به مریانج، اذعان داشت: طرح هایی که باعث ایجاد ترافیک ایجاد گردد نیازمند ایجاد پارکینگ و رمپ های جاده ای است و با تایید راه و شهرسازی باید بصورت نقطه ای موافقت شود.