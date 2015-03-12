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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

عراقی خبر داد:

افزایش ۴۵۰ درصدی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان همدان

افزایش ۴۵۰ درصدی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان همدان

همدان- معاون امور عمرانی استاندار همدان گفت: مصوبات کارگروه عمرانی تخصصی امور زیربنایی استان همدان در سال جاری ۴۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی ظهر در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی استان همدان اظهار داشت: تعداد جلسات برگزار شده این کارگروه در سال ۹۲ حدود ۹ جلسه بوده که این تعداد در سال ۹۳ به ۱۶ جلسه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تعداد مصوبات در جلسات سال جاری ۲۵۰ مصوبه بوده است، افزود: این در حالی بود که در سال ۹۲ تعداد مصوبات ۶۰ مورد مطرح شد و مصوبات در کل ۴۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اعلام اینکه حدود ۸۰ درصد از مصوبات اجرایی می شود، بیان داشت: اکثر مصوبات در حوزه تولیدات و فعالیت های مربوط به آن بوده است.

عراقی به محیط امن کشور در گرو فعالیت های دولت و مسئولین برای ایجاد سرمایه گذاری مردم اشاره و عنوان کرد: اشتیاق مردم برای سرمایه گذاری در تولید، شکل گرفته است.

وی با اشاره به تغییرات بنیادی در جلسات این کارگروه در سال ۹۳، گفت: سعی شده تا ایده ها و تصمیمات مناسب با بهره گیری از خرد جمعی خروجی جلسات باشد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه موضوعات چالشی در جلسات مطرح می شود، افزود: طبق قانون دستگاه های صادر کننده مجوز تاسیس کارگاهها و تولیدی ها موظف به جمع آوری استعلام هستند و بنابراین در صورت ناقص بودن پرونده ها دبیرخانه موظف به پس فرستادن آن خواهد بود.

طبق قانون به کارخانه ها و تاسیسات در کنار جاده ها و شریان های اصلی مجوز داده نخواهد شد

وی با اشاره به برخی وظایف کارگروه، بیان داشت: طبق قانون به کارخانه ها و تاسیسات در کنار جاده ها و شریان های اصلی مجوز داده نخواهد شد، بلکه تا جای ممکن باید این کارخانه ها در داخل شهرک های صنعتی و با یک ورودی ساخته شوند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با اعلام این نکته که کارخانه ها در کنار جاده، منجر به افزایش خطرات و تصادفات و نیز تقبل هزینه بالا برای کارخانه دار می شود، گفت: در جاده ها باید ضوابط به طور کامل رعایت شود و طبق نظارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم انجام گیرد.

عراقی با بیان اینکه گردشگری سال ها در استان مغفول بوده است، افزود: در حال حاضر مسئله گردشری چالش اصلی است و کانون فشار بر روی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

وی با افزودن این نکته که ساختار این سازمان مناسب این همه توقع نیست، گفت: سازمان در کوتاه مدت جوابگوی این توقع بالا نیست، بلکه این امر نیازمند نیروهای مبتکر و خلاق و تلفیق وظایف با دیگر سازمان هاست.

معاون امور عمرانی استاندار همدان به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و حفظ زمین های کشاورزی در این کارگروه اشاره و عنوان کرد: بهترین مکان یابی برای تولیدکننده ها در این جلسات صورت می گیرد.

عراقی با اشاره به طرح ساخت سفره خانه ای در جاده فرعی حیدره به مریانج، اذعان داشت: طرح هایی که باعث ایجاد ترافیک ایجاد گردد نیازمند ایجاد پارکینگ و رمپ های جاده ای است و با تایید راه و شهرسازی باید بصورت نقطه ای موافقت شود.

 

کد مطلب 2516975

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