آداب پسندیده نوروز منافاتی با عزاداری ایام فاطمیه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی قدس اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی از جمله نهادهای مهم و موثری است كه وظیفه سیاست گذاری، هدایت، نظارت، تجزیه و تحلیل وضع فرهنگ عمومی جامعه را بعهده دارد و در این راستا با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و مسئولین فرهنگی می تواند بنیانگذار حركت نو و پویا در همه ابعاد فرهنگی باشد.

وی افزود: فرهنگ زیربنای بسیاری از حوزه های دیگر اعم از اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی است كه گستره وسیعی دارد و به همین منظور باید به دنبال رشد و تعالی آن باشیم، باید بتوانیم، ارزش های ناب و ادب اسلامی را در جامعه نهادینه کنیم و در این راه نیز نسل جوان، نوجوان و خردسال را جامعه هدف قرار دهیم.

این مسئول از همه ی نهادها و ادارات خواستار هماهنگی بیشتر در کارهای فرهنگی و هم اندیشی شد تا با این روش بحمدلله بتوان در جامعه فرهنگ سازی کرد.

در ادامه رئیس شورای فرهنگ عمومی و نماینده ولی فقیه در شهرستان قدس عنوان کرد: امسال نیز همانند سال گذشته روزهای آغازین سال جدید مصادف با ایام فاطمیه شده است و باید به گونه ای مدیریت شود که مردم هم آغاز سال نو را جشن بگیرند و هم نسبت به ایام سوگواری بانوی دو عالم بی توجه نباشند.

آداب پسندیده نوروز منافاتی با عزاداری ایام فاطمیه ندارند

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی افزود: آداب خوب و پسندیده عید نوروز، هیچ منافاتى با عزادارى در سوگ شهادت جانگداز سرور زنان عالم، حضرت صدیقه کبرى (س) ندارد لذا همگان مى‌‌توانند چنان‌که سال نو را آغاز مى‌‌کنند و از میهمان خود با روى باز استقبال و پذیرایى مى‌‌کنند و… شعایر را نیز حفظ کنند، مجالس عزادارى را برپا کنند و این مراسم ارزشمند و مؤثر را به‌‌جاى آورند.

وی ادامه داد: همه مردم و مسئولان باید رفتار رهبر معظم انقلاب را در این مقوله سرمشق قرار دهند و همچون ایشان تنها بین ۳ تا ۵ روز مراسم عزاداری را برپا کنند، زیرا این ۴۰ روز ایام فاطمیه ایی که برخی باب کرده اند و تمام مدت مشغول عزاداری هستند فرهنگ غلطی است چراکه مردم به شادی نیز احتیاج دارند.

این مسئول تصریح کرد: همچنین در خصوص مراسم چهارشنبه آخر سال از مسئولان تقاضا می شود که بر اماکن و افرادی که مواد محترقه و خطرناک به فروش می رسانند نظارت بیشتری داشته باشند تا شاهد حوادث دلخراشی نباشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس در بخش این نشست بیان کرد: امسال جلسات شورای فرهنگ عمومی به صورت کامل و با کیفیت خوب برگزار شده و این جلسه سیزدهم یک جلسه فوق العاده و اضافه بر تقویم ارائه شده از سوی استان است.

در سالجاری ۱۳ جلسه شورای فرهنگ عمومی در قدس برگزار شد

رضا کرم آبیان افزود: شورای فرهنگ عمومی در واقع اتاق فکر امور فرهنگی یک شهرستان است و در قدس همه اعضا توجه ویژه ای به این جلسات دارند، با توجه به دیر بازده بودن و ماندگاری امور فرهنگی می توان در سال های آینده شاهد اثرات تصمیماتی که در این جلسات گرفته شده بود.

وی ادامه داد: در سالجاری ۱۳ جلسه برگزار شد که ۳۲ دستور جلسه را مورد بررسی قرار داد و ۸۱ مصوبه حاصل این جلسات بود که ۶۵ مورد از آن ها اجرایی شد و مابقی در دست اقدام هستند.

این مسئول عنوان کرد: امید است مصوباتی که هنوز اجرایی نشده در سال آینده به اجرا برسند همچنین تلاش می شود تا در سال آینده تعدادی از جلسات شورا در روستاهای شهرستان برگزار شود تا اعضا از نزدیک امور فرهنگی آن مناظق را ارزیابی کنند.