دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش به دو مقطع سه ساله تقسیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیمه‌ور، ظهر پنجشنبه، در جمع مدیران مدارس گنبدکاووس، گفت: نظام ۶.۳.۳ از سال ۹۱ تا کنون اجرا شده است و قرار پایه اول از هم مجزا شود دو مقطع سه ساله تشکیل شود.

وی افزود: این کار به خاطر اهداف تربیتی اعمال می شود و با توجه به محدودیت امکانات اگر نیاز باشد مدارس مجددا دو نوبته فعالیت خواهند کرد.

وی بیان کرد: ۳۶ هزار دانش آموز شهید و ۵۰ هزار معلم شهید تقدیم انقلاب شده است و آنچه در آموزش و پرورش داریم میراث شهدا است.

دیمه‌ور با ابراز امیدواری بر این که بتوانیم انقلاب را به قله عظمت خود برسانیم، اظهار کرد: در گلستان قومیت های مختلفی حضور دارند و نکته اتکا و همگرایی بین قومیت و مذاهب، اهل بیت است که هم شیعه و هم اهل سنن به آنها ارادت دارند.

وی اضافه کرد: مهمترین سرمایه انسانی کشور در اختیار آموزش و پرورش است و امیدواریم بازخورد این سرمایه و ارزش افزوده آن به خودمان بازگردد.

وی تصریح کرد: در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ حدود ۱۸ میلیون دانش آموز و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرسنل در آموزش و پرورش بود ولی در سال ۹۲-۹۳ این رقم به ۱۲.۵ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون نفر پرسنل رسیده است.

معاون مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: این کاهش نشان از عدم مدیریت درست نیروی انسانی در بخش آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد: هرچه تعداد پرسنل زیاد شود مشکلات و موانع جدی در تامین منابع خواهیم داشت و باید گفت ۹۹ درصد منابع صرف هزینه های پرسنل می شود.

وی با بیان این که منابع از ۴درصد به ۱.۸ درصد در سال گذشته کاهش یافته است، اظهار کرد: به دنبال کیفیت بخشی مدارس و آموزش هستیم.

دیمه‌ور بیان کرد: ظرفیت اولیا و مربیان بسیار ارزشمند است و باید بیش از پیش از آن استفاده کرده.

وی سپس به مشکل پیش دبستانی اشاره کرد و گفت: در این موضوع با بهزیستی اختلاف نظراتی داریم که در حال بر طرف کردن آن توسط مجلس هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ما متولی اصلی پیش دبستانی هستیم و هر موسسه باید ابتدا از آموزش و پرورش مجوز بگیرد.