بانوان فرزندان مکتب انتظار را آنگونه صاحب قرآن خواسته تربیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پیام آیت الله العظمی جعفر سبحانی صبح امروز ۲۱ اسفندماه در دوازدهمین همایش بین المللی بانوان قرآن‌پژوه، توسط مرتضی نجفی قدسی، مدیر دارالقرآن‌های امام علی(ع) قرائت شد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بَقِیَّةُ اللَّهِ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ

تقدیم به مصلح کل و دادگر جهانی حضرت مهدی(عج)

قبل از آنکه سخنی درباره شخصیت مهدی منتظر بگویم از همه دست‌اندرکاران این جمع قرآنی و معنوی و ارزش‌گذاری به بانوان فرهیخته قرآنی سپاسگزارم.

قرین بودن دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآنی با نام مبارک دوازدهمین پیشوا بزرگ بشریت و امام صالحان و محرومان، بسیار مبارک می‌باشد و نوید همراهی با حضرت مهدی(عج) را در پی خواهد داشت.

حضرت مهدی(عج) برپاکننده عدالت و دادگستر همه‌‌ انسان‌های زجرکشیده و دربند است و همچون جد بزرگوارش حضرت محمد ابن عبدالله(ص)، که بعثتش نجات‌بخش بود، ظهور او نیز نجات آفرین خواهد بود و با ظهورش به حیات تمام ستمگران و بیدادگران خاتمه می‌دهد و جهان بشریت را که ظلم آنان تاریک و غیر قابل تحمل شده است به حیات انسانی تبدیل خواهد کرد.

همو که با ظهورش زنجیرهای جاهلیت مدرن را پاره می‌کند و منتظران خویش را به صلاح و سداد رهنمون می‌نماید در حالی که جهان را بداخلاقی و زشتی‌ها پر کرده است. ندای پیامبری را در دعوت به اخلاق نیکو همراه خواهد داشت و همگان را به نیکوترین اخلاق‌ها و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت که شعار پیامبر خاتم بود فرامی‌خواند. یاران او علاوه بر تلاوت و فهم قرآن از بهترین عمل‌کنندگان به معارف و احکام نورانی این کتاب جاودان خواهند بود و همگان را به رعایت حقوق یکدیگر دعوت می‌کند و عقل‌های آنان را به تعالی رشد و بالندگی می‌رساند.

حضرت مهدی(عج) همان گونه که به معاد مردم می‌اندیشد به معاش انسانها نیز توجه دارد و همراه با ظهورش تعالی‌بخش و ارتقاء سطح زندگی مردمان از اهداف بلند اوست و آنچه را که چپاولگران به ستم از مردم دریغ داشته‌اند به آنان بازمی‌گرداند و برکت‌ها را به زندگی‌ها سرازیر می‌نماید. راه‌ها را ایمن می‌گرداند و حقوق هرکس را به اهلش باز می‌سپارد. او دین زندگی‌ساز جدش رسول خاتم(ص) را با بیان نو و جدید به مردم ارائه می‌دهد و استعدادهای آنان برای پذیرش آن شکوفا می‌سازد.

در میان مردمان صمیمیت، بردباری، یک‌دلی، همراهی و همدلی حاکم می‌کند و شعارهای قرآنی را در این زمینه تحقق می‌بخشد. نیکان در جایگاه خود قرار می‌گیرند، سطح دانش و بینش آنها را به اوج می‌رساند و اندیشه‌هایشان را شکوفا می‌گرداند و خوبان بر مردم مسلط می‌شوند. گویی دوباره محمد(ص) باز آمده و چشم پر امید امیدواران دربند را روشن کرده است. تحقق اهداف بلند قرآنی رسول ختمی مرتبت(ص) شعار اوست و برچیدن دولت‌های ستم و باطل هدف اوست.

بر شما بانوان گرامی که اینک با نام قرآن و با عمل به آموز‌های آن گرد آمده‌اید فرض است که برای تحقق همه‌ آرمان‌های بلند حضرت مهدی(عج) تلاش کنید و چراغ پرفروغ مکتب انتظار را روشن نگه دارید و فرزندان مکتب قرآن را آنگونه صاحب قرآن خواسته است تربیت نمایید.

والسلام علی عبادالله الصالحین

جعفر سبحانی