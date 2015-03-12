کمک به مردم بهترین راه برای به دست آوردن رضای خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد احمدی، دبیر دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه امروز، ۲۱ اسفندماه در این همایش که در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برپا شد، گفت: سال به سال، برکت برگزاری این همایش را به صورت نامحسوس احساس می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خداوند زن و مرد را در قرآن گاهی جدا و گاهی با هم ذکر می‌کند، افزود: چند سال پیش یک بانویی در پایان‌نامه‌ای درباره مذکر و مؤنث بودن در قرآن نوشت، اما آیا این اختلاف ظاهری از نظر خداوند هم وجود دارد؟ از نظر خداوند روح، مرد و زن و مؤنث و مذکر ندارد. قرآن نیز همواره می‌فرماید: همه شما یکپارچه هستید و مسائل ظاهری نیز احکام خاص خود را دارد، اما آنچه که پیش خدا ارزش دارد روح انسان‌هاست که مرد و زن ندارد.

استاد فلسفه دانشگاه تهران با بیان اینکه تأثیر بانوان در جامعه از آقایان بیشتر است گفت: یک زن باتقوا و فرهیخته تأثیرش بیشتر از یک مرد در زندگی است و به تعبیر امام خمینی(ره) از دامن زن است که مرد به معراج می‌رود. محبتی که از مادر، خواهر و همسر، می‌تراود در مردان نیست، اما در این میان باید دید که این همه مهریه‌های سنگین، ازدواج‌های ناموفق چه دلیلی دارد؟ و باید دید که هرکسی چه تکلیفی دارد؟ یک زن پاک و پارسا از هزاران مرد ناپاک و ناپارسا بهتر است.

رئیس سازمان سمت در ادامه با اشاره به همایش بانوان قرآن‌پژوه عنوان کرد: این همایش بسیار پربرکت و سودمند است. برخی از بانوان زمانی که به بیرون از کشور می‌روند پیام‌های خوبی با خود می‌برند و تأثیرگذاری زیادی دارند و باید تأثیر دقیق، ناپیدا و نهفته‌ای که این همایش بر جای می‌گذارد، قدر بدانیم. نواقصی که در جامعه وجود دارد به وسیله این بانوان قرآنی که در همایش وجود دارند، رفع می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عبداللهیان، دبیر علمی دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه که در سالن همایش‌های برج میلاد تهران نیز در این مراسم با اشاره به عنوان «قرآن و امام زمان(عج)» که موضوع این دوره همایش است گفت: مقالات زیادی توسط دبیرخانه همایش دریافت شد که تعدادی از این مقالات به چاپ رسیده است، اما پژوهش‌های قرآنی بانوان بیش از اینهاست که امیدواریم در فواصل بعدی به چاپ برسانیم. برخی از همایش‌ها از نداشتن مقاله و پژوهش رنج می‌برند اما ما در این همایش با اندک فراخوانی که داشتیم به قدری مقاله دریافت کردیم که با چاپ همه آن‌ها دچار مشکل هستیم.

عبداللهیان با بیان اینکه ظرفیت بانوان قرآنی در کشور واقعا عجیب است گفت: گاهی اوقات همایش‌هایی برگزار می‌شود که در تقابل با همایش‌ بانوان قرآن‌پژوه، اما مشاهد می‌کنیم که سالن برگزاری این همایش‌ها خالی است در حالی که برای حضور در همایش بانوان قرآن‌پژوه برخی بانوان بیش از بیست ساعت در راه هستند تا خود را به این همایش برسانند.

وی با یادآوری اینکه موضوع این همایش قرآن و امام زمان(عج) است افزود: ما نسبت به امام زمان(عج) دو اشتباه داریم اولین اشتباه این است که دعای ایشان را برای خودمان دست کم می‌گیریم. شبانه روز تحقیق و پژوهش می‌کنیم اما آن طور که باید به امام زمان(عج) توسل نمی‌کنیم.

دبیر علمی همایش بانوان قرآن‌پژوه گفت: ما در درگاه خداوند، تاریکی روح و حواس‌پرتی داریم، همچنین تا حدودی در توسلات خود کوتاهی می‌کنیم در حالی که اگر به امام زمان(عج) توسل کنیم همه چیز طور دیگری می‌شود. باید با امام زمان(عج) ارتباط درونی بدون ریا داشته باشیم و حلال تمام مشکلات ما این است که با امام زمان(عج) بی‌ریا ارتباط داشته باشیم.

عبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اشتباه دیگری که نسبت به امام عصر(عج) داریم این است که می‌خواهیم ایشان را ملاقات کنیم در حالی که در دین اسلام چنین مسئله‌ای نداریم. شما بانوان قرآنی به جای ملاقات امام زمان(عج) باید دنبال رضای امام(ع) باشید و بدانید که رضای ایشان از رضای خداوند، جدا نیست و اگر خدا از ما راضی باشد، امام هم راضی می‌شود. علما و بزرگان ما که گاهی جزو خواص امام زمان(عج) بودند این طور نبودند که دنبال امام زمان(عج) راه بیفتند و نسبت به خلق خدا، بی‌تفاوت باشند بلکه برای به دست آوردن رضای خدا و رضای امام زمان(عج) به مردم کمک می‌کردند.