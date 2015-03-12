  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۶

معاون رئیس جمهوری سوریه:

اتحادیه عرب آلت دست شیخ نشینان و امیران نفتی شده است

اتحادیه عرب آلت دست شیخ نشینان و امیران نفتی شده است

معاون رئیس جمهوری سوریه در دیدار هئیت اردنی ضمن انتقاد از عملکرد اتحادیه عرب از اردن به سبب اجازه دادن به تروریستها برای ورود به سوریه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نجاح العطار معاون رئیس جمهوری سوریه  در دیدار هیئت اردنی گفت: پولهایی که برای کمک به تروریسم در سوریه می شود اگر خرج توسعه امت عربی و ایجاد نهادهای علمی و فرهنگی می شد بهتر نتیجه می داد.

وی افزود: جنگ تروریستی ظالمانه علیه سوریه در مواضع ما تاثیری نداشته است.

العطار ضمن انتقاد از اردن به سبب اجازه دادن به تروریستها برای ورود به سوریه اعلام کرد: چرا اردن که ما هیچگاه به عنوان غریبه به آن نگاه نکرده ایم به تروریستها اجازه عبور به سوریه را می دهد و از آنها حمایت مالی و تسلیحاتی می کند

وی از اینکه اتحادیه عرب آلت دست مشتی شیخ نشین و امیران نفتی که برای تاثیرگذاری بر تصمیمات آن پول خرج می کنند شده است ابراز تاسف کرد و افزود: آنچه مخالفان سوری نامیده می شود امروز با اسرائیل تعامل می کند و به طور متوالی خواستار دخالت نظامی خارجی در سوریه شده است موضوعی که شهروندان سوری با آن مخالفند.

از سوی دیگر سامی المجالی رئیس هیئت اردنی نیز از اینکه اردن گذرگاهی برای عبور تروریست ها باشد مخالف خود را نشان داد.

کد مطلب 2516990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها