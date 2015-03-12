دستگاه های فرهنگی تلاش بیشتری برای ترویج عفاف و حجاب داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه ارزیابی دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی در حوزه عفاف و حجاب اظهار داشت: شهرداری تبریز جزو دستگاه های برتر در امر توسعه فرهنگ عفاف وحجاب معرفی شده است که در این میان شهرداری تبریزضمن توجه جدی به ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در میان كاركنان و پرسنل و شهروندان، نسبت به برنامه ریزی راهبردی در فضاهای عمومی شهری خصوص پارك ها و مساجد در راستای اشاعه فرهنگ غنی و اصیل اسلامی و ایرانی قدم بر می دارد.

وی با بیان اینکه شهرداری تبریز از دستگاه‌های موفق در ارزیابی‌های ستاد صیانت از حقوق شهروندی است در حوزه عفاف وحجاب، ادامه داد: در ارزیابی‌هایی که توسط ستاد صیانت از دستگاه‌های مختلف به عمل آمده، شهرداری تبریز جزو دستگاه‌های موفق و تأثیرگذار در عمل به وظایف خود در توسعه فرهنگ عفاف وحجاب محسوب می‌شود.

حجت الاسلام احمد حمیدی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه های حجاب و عفاف و حقوق شهروندی گفت: ایجاد مراکز مشاوره خانواده، برگزاری کلاس ها وکارگاههای آموزشی با موضوعات صیانت از خانواده، ازدواج وعفاف وحجاب، برگزاری همایش های سبک زندگی اسلامی و مهارت‌های فرزندپروری و راه های ارتباط مؤثر در زندگی وبرپایی نمایشگاهها ی توانمندیهای بانوان با هدف معرفی بانوان تلاشگر و توانمند در نهادهای دولتی و غیر دولتی در سال جاری در پارکهای بانوان جلوگیری ازترویج البسه و تبلیغ کالاهای مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی، نصب باكس ها و تابلوهای مربوط به عفاف و حجاب گسترش مراکز ورزشی بانوان و افزایش تسهیلات حمل ونقل بانوان از جمله شاخصهای فعالیتی شهرداری کلانشهر تبریز در موضوع عفاف و حجاب می باشد.

وی در ادامه تشكیل ستاد امر به معروف و نهی از منكر برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت روز زن و مادر و ویژه برنامه معرفتی حضرت فاطمه(س)، انتخاب همكار نمونه در حوزه عفاف و حجاب و تجلیل از بانوان محجبه كتابخانه ها، چاپ بروشور وتهیه بسته های فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بین خانواده ها و برگزاری مسابقات مكتوب از كتاب زن از دیدگاه اسلام استاد مطهری و مسابقه تفسیر سوره نور در بین كل بانوان مناطق را از دیگر برنامه های شهرداری تبریز در ترویج عفاف وحجاب عنوان نمود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز در ادامه خواستار توجه جدی متولیان امر در فراهم ساختن بیش از پیش زمینه های معنوی در مجموعه های اداری و فضاهای شهری و نمایان ساختن جلوه های زیبا در موضوع عفاف در فرهنگ عمومی جامعه شده و افزود: ضرورت دارد همه دستگاه های اجرایی به خصوص دستگاه های فرهنگی تلاش بیشتری برای تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کنند.