کاشت نهال در ۲۰۰۰ هکتار از اراضی اطراف دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۲ هزار هکتار از اراضی اطراف دریاچه ارومیه در منطقه آغ داش و دشت فسندوز میاندوآب طرح فارو و کاشت نهال اجرایی می شود، افزود: برای اجرای این طرح ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بیابان زایی و ریزگردهای نمکی ناشی از خشکلی دریاچه ارومیه یکی از چالشهای اساسی در بحث محیط زیست، اقتصاد و کشاورزی استان است، اظهار داشت: بروز ریگردهای نمکی ضمن به خطر انداختن سلامتی مردم، کشاورزی و اقتصاد منطقه را با چالشهای جدی روبرو کرده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب مقابله با ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه تا کنون ۱۲۰ میلیارد ریال برای تثبیت و مقابله با کانونهای تولید ریزگرد تخصیص یافته است، اعلام کرد: این اعتبار در شهرستانهای ارومیه و میاندواب به عنوان کانونهای بحران هزینه می شود.

بهادری با بیان اینکه از ۶.۲ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر اساس معیارهای جهانی ۲۰ الی ۴۰درصد آن باید مصرف شود، عنوان کرد: متاسفانه این در حالی است که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۷۵ درصد الی ۸۰ درصد مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به لزوم کاهش ۴۰ درصد بهره برداری از منابع آب تجدید پذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رسیدن به استانداردهای جهانی، ادامه داد: ۴.۸ میلیارد متر مکعب از آب تجدید پذیر در این حوضه در بخشهای کشاورزی، خانگی و صنعت مصرف می شود که باید کاهش یابد.

وی شبکه زرینه رود با گستره ۶۵ هزار هکتاری از اراضی منطقه میاندوآب را ازجمله شبکه های بسیار مهم توزیع آب دانست و یادآور شد: با توجه به سهم ۴۲ درصدی این رودخانه در تامین آب دریاچه ارومیه ارتقا سیستم آبیاری در این دشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری در کاهش میزان مصرف آب نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

همچنین اعضای شورای فنی آذربایجان غربی از طرح تامین آب شرب شهرمیاندوآب بازدید کردند که مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی در جریان این بازدید از پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی این طرح خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پروژه برداشت از منابع زیرزمینی متوقف و به عنوان منابع ذخایراستتراتژیک حفظ می شود.

رسول اکبری اظهار داشت: این پروژه در قالب ساخت مخزن ۲۵ هزار مترمکعبی و خط انتقال و شبکه توزیع به طول ۵۴ کیلومتر در مراحل نهایی است و با اتمام آن ظرفیت تامین آب شرب میاندوآب از آبهای سطحی از ۳۵ لیتر در ثانیه به ۹۰۰ لیتر در ثانیه ارتقا می یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی نیز در جریان بازدید اعضای شورای فنی از پروژه آبرسانی مجتمع ۷۲ روستایی محرم میاندوآب گفت: پروژه آبرسانی به روستاهای واقع در ساحل چپ رودخانه زرینه رود میاندوآب در قالب ۷۲ روستا طراحی شده است.

کاظم محمدی اقدم ادامه داد: از این تعداد در مرحله نخست عملیات احداث خطوط انتقال و شبکه توزیع در ۲۹ روستا آغازشده که درهفته دولت سال آینده با بهره برداری از شبکه آبرسانی ۱۶ روستاهای تحت پوشش این مجتمع ، مرحله نخست این پروزه تکمیل می شود.