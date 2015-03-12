به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز ۲۱ اسفندماه در دوازدهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه به سخنرانی پرداخت و گفت: بیش از دو سوم مؤسسات قرآنی کشور را بانوان مدیریت و اداره می‌کنند و اکثر کلاس‌ها، نشست‌ها و کارهای پژوهشی ـ آموزشی با مشارکت بیشتر بانوان نسبت به آقایان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در آزمون قرآنی وزارت ارشاد ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان را بانوان و ۳۰ درصد را آقایان تشکیل دادند و این امر بیانگر این است که بانوان به قرآن اهتمام ویژه‌ای دارن .وبه برکت انقلاب اسلامی فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی در حوزه قرآن گسترش یافته است.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنانش این سؤال را مطرح کرد که اشکال در چیست که با وجود افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی هنوز فرهنگ جامعه به سمت قرآنی شدن حرکت نکرده است؟! آیا اشکال از پیام‌رسانان است یا مبلغان درست حرکت نمی‌کنند؟!

حشمتی در ادامه سخنانش افزود: آیا مردم را به تزکیه دعوت می‌کنیم؟! ما بدون اینکه مردم را به توحید دعوت کنیم آنها را به امور سطحی دعوت کرده‌ایم و پیامبران و ائمه اطهار(ع) در کلام اول خود مردم را به توحید دعوت می‌کردند و این روند باید امروز در جامعه دیده شود.

حشمتی خطاب به بانوان قرآن پژوه گفت: سوره توحید را زیاد بخوانید و قرائت این سوره را در شبانه روز ترک نکنید. اینکه عنوان می‌شود خواندن سه بار سوره توحید برابر با ختم قرآن است چه معنایی دارد؟ اگر مسئله توحید مهم نبود، چرا اینقدر در قرآن تکرار می‌شد و مردم در قرآن به توحید دعوت می‌شدند.

وی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: اگر از توحید غفلت کنیم به شرک مبتلا می‌شویم و اگر جامعه‌ای مبتلا به شرک شد باید رسولانی باشند که آنها را به توحید دعوت کنند و آنها را از شرک برهانند. شرک به صورت خیلی پنهان در رفتارهای ما آمیخته است ما از جنبه‌ای نظری، موحد هستیم اما از نظر عملی، رفتارهای شرک آلود داریم و بسیاری از رفتارهای ما آلوده به شرکت است مانند کم صبری، راضی نبودن به رزق خدا و حسادت.

وی در انتها یادآور شد: ریشه تظاهر و ریا، ریشه حرص و طعم و مال‌اندوزی و دنیاطلبی، شرک است؛ توکل نکردن به خداوند و اقناع نشدن به رزق و روزی خداوند پیام شرک آمیز دارد و صبر نکردن هم شرک محسوب می‌شود.

این کارشتاس قرآن در انتها به مقام حضرت زینب(س) اشاره کرد و گفت: حضرت زینب(س) اسوه صابران عالم هستند و ملکه صبر در وجود ایشان موج می‌زند و در حقیقت صبر، نشانه‌ای از توحید زینب(س) است.