۵درصد از جرایم فضای مجازی گلستان سرقت مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب ا.. رجبلی عصر پنجشنبه در نشست خبری با رسانه های استان، افزود: ۱۳ درصد از پرونده ها غیراخلاقی بوده که ۸۹ درصد آن کشف شده است.

وی با بیان این نکته که کشف ۹۶درصدی پرونده ها را در سال جاری شاهد بودیم، اذعان کرد: برای آشنایی کاربران با فعالیت های سایت و ارتقا سطح دانش آنها و جلوگیری از هر گونه سواستفاده دوره های آموزشی با اقشار مختلف جامعه برگزار کردیم.

سرهنگ رجبلی با بیان این مطلب که در سال جاری ۲۹نفر ساعت آموزش چهره به چهره داشتیم، اذعان کرد: تعدادی CDآموزشی در اختیار کاربران قرار دادیم.

وی از انتشار و توزیع ۴۱ هزار بروشور برای شهروندان گلستانی خبر داد و تصریح کرد: این آموزش ها برای دانش آموزان، دانشجویان، كاركنان دستگاههای دولتی و خصوصی، اساتید، اولیا و مریبان انجام شده است.

این مسئول گلستانی با بیان این نكته كه پلیس فتا با چهار هدف كلی در حال فعالیت است، گفت: تامین امنیت فضای مجازی و تبادل اطلاعات، صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش های انسانی جامعه در حوزه فضای مجازی، حفظ حریم شخصی و آزادی های مشروط در فضای مجازی و حفظ زیرساخت های جامع كشور در برابر حملات الكترونیكی از اهداف اصلی پلیس فتا به شمار می رود.

سرهنگ رجبلی سطح پایین آگاهی كاربران، مشكلات فرهنگی و اخلاقی كابران، اشكالات در ساختار فنی، سهولت ارتكاب جرم و پنهان ماندن چهره مجرمان و افزایش تعداد كاربران و درنتیجه افزایش تعداد مجرمان و قربانیان را از جمله وقوع جرم سایبری دانست.

وی از راه اندازی شبكه های اجتماعی داخلی برای مقابله با هجمه ای كه از سوی شبكه های خارجی به كشور وارد شده خبر داد گفت: شبكه اجتماعی فیس نما در سال ۹۱، كلوب در سال ۸۳ و هم میهن در سال ۸۴ با هدف رقابت با شبكه های بیگانه در كشور راه اندازی شد كه كابران زیادی از عضویت در این شبكه استقبال كردند.

سرهنگ رجبلی با تاكید بر این نكته كه تشخیص خوب یا بد بودن اینترنت در حوزه وظیفه پلیس نیست، افزود: وظیفه پلیس است تا هشدارهای لازم را برای حفاظت كاربر از اطلاعات شخصی گوشی بدهد تا كاربران به دلیل ناآگاهی با مشكل در این بخش مواجه نشوند.

رییس پلیس فتا گلستان در خاتمه، اذعان كرد: اعتقادمان بر این است كه هر تكنولوژی به وجود می آید نقایص و معایبی دارد از این رو طرز صحیح استفاده از این نرم افزارها ابتدا نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد تا كاربران اشرافیت كامل بر آنها برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی را داشته باشد.