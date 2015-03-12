کانون مساجد تربیت جوانانی با دغدغه دین را اولویت می داند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق کفیل ظهر پنج شنبه در بیست و دومین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور اظهار داشت: نبی مکرم اسلام (ص) با توجه به این اصل که مسجد هم جایگاه عبادت و هم پایگاه سیاسی است، در جذب جوانان به مسجد بسیار کوشا بودند.

رئیس مرکز تخصصی نماز کشور با اشاره به جوانانی که در جنگ ایران با رژیم بعثی عراق شهید شدند، افزود: ۹۵ درصد از این جوانان افرادی اهل مسجد بودند و به عبارتی جوانان مسجدی کشور را در مقابل هجوم دشمن حفظ کردند.

حجت الاسلام و المسلین کفیل با بیان اینکه باید با تجلی فرهنگ دینی، جامعه دیندار و متدین کشور بیدار شود، گفت: این امر باید دغدغه ما باشد.

وی با اعلام اینکه نوجوان و جوان در جامعه اسلامی باید به گونه ای تربیت شود که دغدغه دین را داشته باشد، افزود: کانون فرهنگی و هنری مساجد در سراسر کشور به دنبال چنین تربیتی است.

حجت الاسلام و المسلین کفیل با اشاره به شبکه های ماهواره ای، گفت: این شبکه ها با ایجاد شبهه در ذهن نوجوان و یا جوان باعث جدا شدن او از دین می شوند و باید به داد دین رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز با بیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد پایگاهی مطمئن برای تربیت نیروی انسانی و جذب جوانان به مساجد هستند، اذعان داشت: کانون ها به عنوان مراکزی برای کاهش آسیب های اجتماعی در سراسر کشور تاسیس شدند.

فاضل عبادی با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه های متنوعی در راستای تعالی صورت گرفته است، افزود: شاهد روندی رو به رشد در حوزه فرهنگ هم به لحاظ کیفی و هم کمی در استان بوده ایم.

وی با افزودن این نکته که توجه به مناطق دور افتاده و محروم از سیاست های اداره کل ارشاد اسلامی بوده، گفت: توجه ویژه به کانون های فرهنگی و هنری مساجد و تقویت موسسات و تشکل های قرآنی و مردمی از مهمترین و اثربخش ترین اقدامات بخش فرهنگی در سال جاری بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد از منابع و اعتبارات فرهنگی این سازمان به کانون های فرهنگی و هنری مساجد اختصاص یافته است.

عبادی گفت: حمایت از ۱۷ هزار و ۹۵۰ کانون فعال و تاسیس یک هزار و ۶۵۴ کانون جدید در سال جاری که مجموع کانون های فرهنگی و هنری کشور را به ۱۹ هزار و ۶۰۴ کانون افزایش داده است، بیانگر توسعه کمی و فراگیر این کانون هاست.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان نیز با بیان اینکه این کانون ها با عنوان سنگر در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن طراحی و برنامه ریزی شده اند، اظهار داشت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد در همدان با ۱۲ کانون شروع به فعالیت کرد.

هادی فیض منش افزود: کانون فرهنگی و هنری مساجد در حال حاضر با وجود بیش از ۵۱۰ کانون، ۲۸۰ کتابخانه، ۲۲ کانون تخصصی، یک خبرگزاری، هشت مرکز خانه دیجیتال و ۳۶ خانه نور در سراسر استان مشغول به فعالیت است.

وی با افزودن این نکته که بیش از ۸۰ هزار جوان در این کانون ها در حال یادگیری معارف دینی هستند، عنوان کرد: در کانون ها به دنبال تقویت اصول و اهداف متعالی در میان نسل جوان هستیم.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان با اشاره به اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار نقدی به کانون های مساجد در سال جاری، گفت: بیش از ۸۰ مسجد در استان جزو طرح تلاوت نور هستند.

لازم به ذکر است در پایان مراسم از ۵۰ مدیر فعال، ائمه جماعت، مسئولان امور فرهنگی کانون های مساجد فعال و نیز کتابداران خانم تجلیل شد.