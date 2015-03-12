اغلب سارقان حرفه ای گلستان غیر بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا اکبری عصر پنجشنبه در نشست خبری با رسانه های استان، افزود: در سال جاری ۱۳ باند سارقین منزل، چهارباند سارقین مغازه و یک باند سارق خودرو دستگیر شدند.

وی با بیان این نکته که ۱۵باند سارق موتورسیکلت در استان شناسایی و دستگیرشدند، اظهار کرد: هشت باند سرقت به عنف، دو باند کیف قاپی، یک باند جیب بری، چهار باند سارق سیم و کابل برق و هفت باند در سایر سرقت ها دستگیر شدند.

سرهنگ اکبری ضمن یادآوری این نکته که ۶۶باند سرقت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند، افزود: در این راستا ۲۲۸ سارق و مال خر نیز دستگیر شدند.

وی از کاهش ۲۰ درصدی سرقت منزل در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در بخش سرقت مغازه ۱۸ درصد کاهش داشتیم همچنین شاهد کاهش ۲۷درصدی سرقت خودرو در امسال بودیم.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان از وقوع ۴۰ قتل در گلستان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۳۸ فقره قتل منجر به کشف شده و دو مورد نیز در حال پیگیری است.

وی در توضیح قاچاق کالا در استان، تصریح کرد: سه هزارو ۸۴۲ پرونده قاچاق کالا داشتیم که از این تعداد سه هزارو ۶۰۰ نفر مرد و ۳۷۸نفر آن زن بوده اند.

سرهنگ اکبری با اشاره به این نکته که ۱۱ طرح در حوزه قاچاق کالا کشف شده، اذعان کرد: ۶۳۶ مورد قاچاق کالا کشف شده که ارزش ریالی آن هشت میلیاردو ۶۰۰ میلیون ریال است.

وی با بیان این نکته که یک مورد سرقت مسلحانه به منزل انجام شده، افزود: ظرف مدت کوتاهی عوامل شناسایی شده و در دو عملیات مجرمان شناسایی و دستگیر شده و اموال سرقت شده به صاحبان آنها بازگشت.