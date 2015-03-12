ادامه نتایج عجیب پرسپولیس در لیگ/ این بار تساوی با تیم ۱۰ نفره!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم از چهاردهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۴:۳۰ امروز پنجشنبه با دیدار تیم های نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان آغاز شد که در پایان دو تیم به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند.

پرسپولیس که این روزها دستش از لیگ قهرمانان آسیای فصل آینده کوتاه مانده و برای ماندن در میانه‌های جدول تلاش می کند مقابل نفت مسجد سلیمان ۱۰ نفره هم توفیقی نداشت.

سرخپوشان ابتدا در دقیقه ۲۳ توسط امید عالیشاه به گل برتری رسیدند و در دقیقه ۳۵ توسط علی علیپور برتری خود را تحکیم کردند. در فاصله دو دقیقه مانده به پایان نیمه نخست اشتباه مشترک محمدرضا خانزاده و سوشا مکانی باعث شد کیوان امرایی یکی از گل های خورده را جبران کند.

در دقیقه ۵۷ روسلان ملزدينوف به دلیل خطای خشن بر روی سوشا مکانی با کارت قرمز مستقیم علیرضا فغانی مواجه شد. پرسپولیس اما از این برتری نتوانست به نحو قابل قبولی استفاده کند و در نهایت گل تساوی را دریافت کرد.

اشتباه امید عالیشاه و مدافعان پرسپولیس در دقیقه ۹۳ باعث شد رضا کرم اله چعب گل تساوی را وارد دروازه پرسپولیس کند.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و سوم به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۱ اسفند ۹۳

* گسترش فولاد تبریز - فولاد خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* راه‌آهن تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدا قدس شهر قدس

* استقلال تهران - نفت تهران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۲۲ اسفند ۹۳

* استقلال خوزستان - صبای قم، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز

دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳

* پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* سپاهان اصفهان - پدیده مشهد، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جمعه ۱۴ فروردین ۹۴

* سایپا البرز -ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷، ورزشگاه انقلاب کرج