سند آمایش توسعه استان کردستان آرمان گرایانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بیاتیان بعد از ظهر امروز پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با اشاره به اینکه در این سند بسیار احساسی به وضعیت استان نگاه شده است، عنوان کرد: در این سند آورده شده که ایران از طریق کردستان به کشورهای غربی وصل خواهد شد در صورتی که کشور ما سال هاست از آذربایجان غربی و شرقی به غرب وصل شده است.

وی بیان کرد: در صورتی که بخواهیم به مورد مذکور دست پیدا کنیم این امر با کدام منابع بودجه ای قرار است که محقق شود آیا تکیه این برنامه برمنابع دولتی است یانه؟

وی اظهارداشت: حرکت کنونی توسعه در استان کردستان لاک پشتی است و در این سند یوزپلنگی به وضعیت استان نگاه شده است.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا هر زمان که مرزها ناامن شود حرکت توسعه ای هم در کردستان کند خواهد شد و باید در سند به چنین شرایط و وضعیتی هم توجه شود.

وی یکی از مشکلات استان را مربوط به منابع آبی خواند و افزود: آنگونه که باید و شاید مسئولان ارشد کشوری در مورد وضعیت آب کردستان سخن نمی گویند و در مقابل مدام در رابطه با دریاچه ارومیه بحث و تبادل نظر می کنند.

وی اظهارداشت: سدهای استان کردستان به نام این استان بوده ولی به کام سایر استان های دیگر کشور تمام می شود و این در حالی است که شهرستانی مانند بیجار هم چون سنندج در تامین آب شرب با مشکل جدی مواجه است.

بیاتیان با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد مردم کردستان در انتخابات ریاست جمهوری به دکتر روحانی رای دادند، عنوان کرد: مردم استان انتظار داشتند که رئیس جمهور لااقل در سال جاری به استان سفر می کردند که این مورد هم تحقق پیدا نکرد.