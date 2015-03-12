هیچ گروه سیاسی در کرمان نمی تواند خطوط قرمز را بر هم بزند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان که در دفتر استاندار کرمان برگزار شد، اظهار داشت: جریان ایثارگری در ایران قدمتی دیرینه دارد و امروز نیز در دوران دفاع مقدس و انقلاب شهیدان با ایثارگری و شهامت در راه نظام و انقلاب جانفشانی کردند.

وی با اشاره به اینکه ایثارگری طیف وسیعی از افراد جامعه را شامل می شود، افزود: امروز امنیت، اقتدار و تمامیت ارضی ایران اسلامی را مرهون خون شهدا هستیم.

فرهنگ ایثارگری مختص یک جناح خاص نیست

رزم حسینی با اشاره به حضور ایثارگران در سراسر استان کرمان گفت: فرهنگ ایثارگری مختص یک جناح خاص نیست و نباید دستاویز جریانات سیاسی قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران علاوه بر مسئولیت هایی که بر عهده دارد باید توجه ای ویژه به ماموریت های فرهنگی، فکری و حمایتی از فرهنگ ایثارگری داشته باشد.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم حمایت از ایثارگران، ادامه داد: رزمندگان و ایثارگران سرمایه های کشور بوده و باید در زمینه های قانونمداری، بخشش، فداکاری و احترام به دیگران برای سایرین الگو باشند.

لزوم تعمیق فرهنگ ایثارگری در جامعه

وی تصریح کرد: امروز اگر کشورهای دیگر سپاه تشکیل می دهند و از فرهنگ مقاومت ما برای بقاء خود استفاده می کنند ما نیز باید فرهنگ ایثارگری را در جامعه ترویج داده و تعمیق کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه ایثارگران باید مورد حمایت و هدایت قرار گیرند، ابراز داشت: نباید از این فرهنگ سوء استفاده شود.

رزم حسینی ادامه داد: ممکن است ایثارگران سلایق سیاسی متفاوتی داشته باشند اما باید بدانند که مسئله وحدت بسیار مهم تر از اختلافات بوده و مبنای جاهدی ما آنقدر حائز اهمیت است که نباید هیچ گونه اختلافی در جامعه ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایثارگران نباید وسیله تخریب دیگران شوند یا دیگران از آنها به عنوان ابزار استفاده کنند، افزود: برای پاسداری از خون شهدا باید وحدت را مورد توجه قرار دهیم.

حراست فرهنگ ایثارگری بر عهده ایثارگران است

استاندار کرمان با اشاره به لزوم حراست از فرهنگ ایثارگری گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی این کار بوده و حراست از این فرهنگ غنی بر عهده ایثارگران است.

رزم حسینی ولایت و توسعه را محور استان کرمان دانست و ابراز داشت: در این استان همه ولایتمدار و قانونمدار بوده و کرمان استانی مهمان نواز و اخلاق مدار است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با تاکید بر اینکه تمامی کارها باید براساس قانون انجام شود، ادامه داد: کرمان باید در حوزه های مختلف برای سایر استان های کشور الگو باشد.

رزم حسینی خدمات ارائه شده به ایثارگران در کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: کرمان در برخی شاخص های این حوزه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

با اقتدار امور استان را مدیریت می کنیم

وی گفت: مدیریت استان کرمان با اقتدار امور را مدیریت می کند و قاطعانه می گوییم که هیچ گروه سیاسی نمی تواند خطوط قرمز را به هم بزند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان خواستار پی گیری و بررسی حادثه خانه شهر کرمان شد و بیان داشت: ایثارگران سرمایه های نظام بوده و باید براساس قانونمداری و ولایتمداری رفتار کنند.

رزم حسینی ادامه داد: طی سال آینده بودجه لازم برای تکیمل مجموعه های مورد نیاز بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه نباید هیچ فرزند شاهد و ایثارگر بیکار باشد، گفت: سال آینده به سمت مبارزه با رکود خواهیم رفت و بخش تولید در کشور تحرک پیدا می کند.