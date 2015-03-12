لزوم حذف واسطه ها از طریق عملکرد صحیح تعاونی های روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی تولید کنندگان بخش کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی ظهر امروز با حضور مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور در شهرستان سنقر و کلیایی برگزار شد.

حسین صفایی در این نشست با اعلام اینکه سازمان تعاون روستایی از طرق مختلف نسبت به حمایت از کشاورزان اقدام می کند، اظهار داشت: سازمان تعاون روستایی در راستای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی، وام های مختلفی را به کشاورزان از طریق تعاونی ها ارائه می دهد.

به گفته مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور خرید های تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه محصولات، پرداخت یارانه و وام به کشاورزان از جمله مواردی است که از طریق آن تولید کنندگان مورد حمایت قرار می گیرند.

صفایی همچنین بر لزوم حذف واسطه ها در فروش محصولات تاکید کرد و گفت: در این حوزه باید وظایفی که بر عهده تعاونی های روستایی است به خوبی انجام شود تا بحث واسطه ها تمام شود.

وی افزود: حذف واسطه قطعا به در آمد کشاورزان کمک زیادی خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور خاطر نشان کرد: تعاونی های روستایی در بحث برنامه ریزی های کشوری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا می توانند در حوزه تولیدات کشاورزی و کمک به کشاورزان نقش بسزایی را ایفا کنند.