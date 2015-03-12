تاکید ویژه بر اجرای طرح همیار معلم در مدارس داریم

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی افشانی، ظهر امروز در مراسم جشن افتخار بیست و یکم اظهار داشت: با توجه به مستندات قانونی و اسناد بالادستی به ویژه منویات مقام معظم رهبری، اجرای طرحی نظیر همیار معلم ضروری است.

افشانی، طرح همیار معلم را در واقع فعال ‌سازی دانش‌ موزان در فرآیند یاددهی و یادگیری دانست و افزود: این طرح در مسیر تحقق اهداف عملیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و توسعه مشارکت‌ در آموزش و پرورش اجرا می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مسئله کیفیت بخشی از سیاست های این وزارتخانه است و در مسیر دستیابی به این هدف پنج سیاست اصلی وجود دارد که شامل طرح تعالی مدیریت، ساماندهی نیروی انسانی، جذب مشارکت های مردمی، بودجه ریزی عملیاتی و تمرکز زدایی است.

افشانی با بیان اینکه نیروی انسانی باید همراه، همدل، آموزش دیده و با تجربه در راستای این سیاستها باشد، افزود: تا پنج سال آینده، پویایی، نشاط، به روز بودن، انگیزه و تجربه باید شامل همه مدیران کشور شود.

وی یکی دیگر از رویکردهای مهم وزارت آموزش و پرورش را حمایت از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش نوین دانست و تاکید کرد: در این صورت است که جامعه اسلامی و کشور بزرگ ایران به موفقیت ‌های بزرگ دست خواهد یافت.

افشانی خاطرنشان کرد: برنامه‌های حمایتی در مسیر تحقق جهاد علمی و تولید علم و فناوری باید به صورت مستمر انجام شود.

در این مراسم از دانش آموزان دارای رتبه های برتر کنکور سراسری که برای بیست و یکمین سال متوالی یزد را صاحب عنوان اول در کنکور سراسری کردند، تجلیل شد.