گفتمان سازی اقتصادمقاومتی رسالت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعادتی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد آذربایجان غربی با اشاره به تزریق روحیه امید و نشاط و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی را از جمله رسالتهای اصلی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در شرایط امروز دانست و گفت: باید در بخشهای مختلف برای تحقق اقتصادی مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری فرهنگ سازی شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید تربیت نسل جوانان با تکیه بر ارزشهای اسلامی باشد، اظهار داشت: برای مقابله با ترفندهای دشمنان در جنگ نرم بر علیه کشور باید کارکرد تربیتی مساجد مورد توجه ویژه مردم و مسئولان قرار گیرد تا بتوانند با حمایتهای مادی و معنوی نقش کلیدی خود را در ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی ایفا کنند.

معاون توسعه و برنامه ریزی ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه تربیت و پرورش جوانان از مجاهد پروری به تربیت گلخانه ای و آکواریومی تغییر یافته، اعلام کرد: روحانیون باید با استفاده از ظرفیت مساجد در تربیت دینی جوانان حضور فعالتری داشته باشند.

سعادتی در بخش دیگری از سخنان خود از آماده افتتاح و بهره برداری شدن ساختمان اداری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی طی اردیبهشت ماه سال۹۴ خبر داد و افزود: همچنین مجوز راه اندازی ۱۵۰ کانون فرهنگی هنری در این استان صادر شده است.

هم اکنون بالغ بر ۱۹ هزار کانون فرهنگی هنری در سطح کشور فعالیت بوده که از این تعداد بالغ بر ۸ هزار کانون در مساجد روستایی کشور تشکیل شده است.