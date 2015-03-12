انتقاد از کوتاهی برخی مسئولان و تأکید برنظارت جدی بر قهوه خانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین و اعضای این ستاد در بیت امام جمعه برگزار شد.

در این جلسه آیت الله سید مرتضی محمودی در سخنانی با اشاره به اهمیت امر به معروف ونهی از منکر در آیات و روایات اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو فریضه مهم در دین مبین اسلام شناخته می شود که در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین بر توجه به آن تأکید فراوان شده است.

امام جمعه ورامین افزود: امر به معروف و نهی از منکر، سلامت و بقای جامعه را تضمین می کند به طوری که اگر آحاد مردم و مسئولان نسبت به رسالت خود در این زمینه عمل کنند، قطعا بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در سطح کشور مشاهده نمی شود.

مصوبات ستاد احیای امر به معروف اجرایی گردد

وی با انتقاد از بی توجهی برخی مسئولان و مردم به امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر اهمیت این دو مقوله تأکید کردند اما متأسفانه برخی مردم و مسئولان نسبت به اجرای این دو واجب فراموش شده سستی می کنند که این امر جای ناراحتی و نگرانی دارد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تذکر لسانی را وظیفه آحاد مردم دانست و گفت: امر به معروف ونهی از منکر فقط وظیفه دولت نیست بلکه آحاد جامعه و مردم باید نسبت به انجام تذکر لسانی در جامعه وظیفه دارند که خوشبختانه در برخی نقاط کشور گروه های تذکر لسانی فعال شده اند.

رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین عنوان کرد: باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر دارای شرایطی است که باید آمر به معروف آن را رعایت کند و باید تذکرات با زبان خوش و نیکو صورت پذیرد تا در دل افراد اثربگذارد.

از اجرای گروه های موسیقی غیرمجاز جلوگیری به عمل می آید

این مسئول با اشاره به الزام مسئولان برای اجرای مصوبات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر یادآور شد: زمانی که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مصوبه ای را به تصویب می رساند باید مسئولان و ادارات مختلف نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند و در این زمینه هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست.

در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین، برخی اعضای این ستاد با اشاره به عدم اجرای برخی مصوبات گذشته این ستاد از بی تفاوتی های رخ داده در این زمینه انتقاد کرده و خواستار توجه هر چه بیشتر مدیران شهرستان شدند.

برگزاری یادواره ۱۴۰۰ شهید شهرستان ورامین در سال آینده

همچنین اعضای ستاد امر به معروف شهرستان ورامین در نشست امروز خود نظارت مستمر بر قهوه خانه های سنتی و تالارهای پذیرایی را به تصویب رساندند و مقرر کردند که از برنامه های نامناسب و استفاده از گروه های موسیقی که مورد تأیید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، جلوگیری به عمل آید.

استمرار تلاش های فرهنگ و اجرایی جهت مبارزه با ماهواره و هشدار به خانواده ها نسبت به این مقوله، تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم فاطمیه، اجرای طرح همیار معروف توسط آموزش و پرورش، راه اندازی و توجه هر چه بیشتر به گروه های تذکر لسانی بویژه از سوی خواهران بسیج، توجه به فرهنگ پوشش اسلامی کارکنان هتل ها و مراکز خدماتی، ساماندهی مراسم یادواره شهدا توسط سپاه و برگزاری یادواره ۱۴۰۰ شهید ورامین در سال آینده از دیگر مصوبات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین بود.