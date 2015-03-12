مسئولان در پایان سال عملکرد خود را قضاوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان یزد اظهار داشت: امام خمینی(ره) برای همه ما در مدیریت، منش و رفتار، زمان شناسی و ... الگو بودند بنابراین باید در انجام امور برای رضایت خدا، خدمت به مردم و اسلام و مسلمین نیز ایشان یک الگوی کامل برای همه ما باشند.

وی با اشاره به عملکرد امام خمینی(ره) در امور دینی و سیاسی تصریح کرد: کسانی که می ‌گویند دیانت و سیاست با هم سازگاری ندارد یا اخلاق و سیاست با هم جور نیست، به رفتار امام رجوع کنند آنگاه خواهند دید که این سخنان یاوه و بیهوده است.

ناصری با تاکید بر الگوگیری از منش امام خمینی (ره) توسط مدیران عنوان کرد: در این ایام پایانی سال، مدیران به خوبی خود را قضاوت کنند و ببینند تا چه حد از زمان خود استفاده کرده و تا چه حد از کار مردم و استان گره ‌گشایی کردند و تا چه میزان از انجام وظایف خود طفره رفتند.

وی ادامه داد: یک سال از عمر همه ما گذشت و یک سال از نعمت‌های خدا و بیت ‌المال استفاده کردیم حال ببینید، اگر به خود نمره بالا می ‌دهید که خدا را شاکر باشید و اگر تلاش نکرده‌ اید و نزد وجدان خودتان نمره قبولی نمی‌ گیرید، ‌توبه کنید.

امام جمعه یزد به مدیران استان یزد توصیه کرد تا با مردم سرسری رفتار نکنند، همت را بالا ببرند، ‌ به کارها، کوچک نگاه نکنند و خود را سرگرم کارهای کوچک نکنند و برای مردم، ‌ خدا و استان کارهای بزرگ انجام دهند.

استاندار یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه مدیریت مصرف آب یکی از مهمترین برنامه ‌ها در حوزه آب است، بیان کرد: طرح مدیریت مصرف آب در استان یزد با جدیت پیگیری و تهیه شده اما در یکی از کمیسیون‌ها متوقف مانده که امیدواریم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

سیدمحمد میرمحمدی خاطرنشان کرد: برای اینگونه طرح‌ ها زحمات بسیاری کشیده می‌ شود و نباید در تصمیم ‌گیری متوقف بماند و این در حالی است که اگر موفق به اجرای این طرح شویم، ۲۹۸ میلیون مترمکعب صرفه‌ جویی در آب صورت خواهد گرفت.

استاندار یزد با بیان اینکه امسال هزار و ۶۵۰ فقره صدور مجوز ایجاد واحد صنعتی با ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری و صدور ۱۵۷ پروانه صنعتی با ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان یزد داشته ‌ایم، عنوان کرد: ایجاد واحدهای صنعتی جوارمعدنی که در زمینه مقابله با خام فروشی مورد نیاز بوده است نیز با جدیت در استان پیگیری شده است.

وی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را نیز از جمله مواردی اعلام کرد که هم در سال جاری و هم در سال آینده پیگیری خواهد شد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۰ سرمایه‌ گذار در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند و برای اجرای پروژه برخی از این سرمایه‌گذاران نیز سایت‌یابی انجام شده است.