به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و نفت تهران از هفته بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* با توجه به اینکه گفته می شد حضور دو بازیکن قدیمی استقلال به عنوان سرمربی دو تیم می تواند تماشاگران زیادی را به ورزشگاه بکشاند، اما کمتر از ۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.

* علیرضا منصوریان، وحید طالب‌لو، حنیف عمران‌زاده و ایمان مبعلی از سوی هواداران استقلال تشویق شدند.

* سعید رمضانی، داماد مرحوم ناصر حجازی نیز در ورزشگاه حضور داشت و شاهد دیدار دو تیم استقلال و نفت تهران بود.

* علی چینی که شباهت بسیاری به علیرضا منصوریان دارد، هنگامی که وارد زمین شد، هواداران به اشتباه او را با نام منصوریان تشویق کردند که او به آنها اشاره کرد چینی هستم و منصوریان در رختکن به سر می برد!

* برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از برخی چهره های ورزشی تجلیل شد. امیر قلعه نویی و علیرضا منصوریان از جمله افرادی بودند که به مناسبت گرامیداشت روز شهدا مورد تجلیل قرار گرفتند.

* برخی هواداران استقلال که با کنایه صحبت می کردند با ابراز ناراحتی از تساوی پرسپولیس برابر نفت مسجدسلیمان ابراز امیدواری کردند این تیم تا پایان فصل حداقل یک بازی را با پیروزی پشت سربگذارد تا هوادارانش طعم شادی را بچشند!