خراسان رضوی ۲۴ میلیارد ریال به بازسازی عتبات عالیات کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر دهنوی ظهر پنج شنبه در نشست سالیانه ستادهای بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهار داشت: مردم خراسان رضوی سال ۹۳ بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به این ستاد کمک کرده اند که حدود ۲ میلیارد و ۲۳۰ تومان شامل وجوهات نقد بوده است.

وی با بیان این که وجوهات بدون کم و کاست به این ستاد ارسال شده است افزود: ۱۱ شهرستان بیش از ۸۰درصد سقف تعیین شده کمک های مردمی موفق به جمع آوری وجوهات و هدایای مردم شده بودند که در مراسمی مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: امیدواریم سال آینده تمام ۳۰ شهرستان بیش از ۸۰ درصد مبلغ تعیین شده را جمع آوری کنند.

در ادامه علی محمد محمدی، مسئول بخش جذب مشارکت های مردمی استان برنامه های ستاد بازسازی عتبات را در سال ۹۴ تشریح کرد وگفت: ستاد ۷۸ طرح و پروژه در حال اجرا دارد که اتمام هشت طرح به عهده مردم شریف خراسان رضوی گذاشته شده است.

وی بزرگترین طرح استان را تکمیل پروژه صحن حضرت رضا(ع) در کاظمین عنوان کرد و افزود: این طرح در سال ۹۴ آغاز خواهد شد.

محمدی گفت: به دلیل ظرفیت شهر مشهد برای کمک به بازسازی عتبات ستاد مشهد به دو بخش شرق و غرب تقسیم خواهد شد.

وی از فعال تر شدن ستاد شهرستان ها در سال آینده خبر داد و گفت: ظرفیت تعیین شده برای استان بیش از هشت میلیارد تومان است.

محمدی ادامه داد: طی چهار تفاهم نامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مقرر شد هشت هزار خشت طلا برای بازسازی گنبد حرم کاظمین به یاد شهدای استان توسط این بنیاد تأمین شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد سال آینده تمام ادارات بنیاد شهید استان با نصب پرده ستاد بازسازی عتبات مشوقی برای ادارات و نهادها در مشارکت بازسازی عتبات باشد.

محمدی با بیان این که طی تفاهم نامه با سپاه امام رضا(ع) دستور العملی برای استفاده از تمام ظرفیت های این سپاه در بازسازی عتبات به همه رده های استان ابلاغ خواهد شد گفت: سهمیه تعیین شده برای سپاه امام رضا(ع) ۲ میلیارد تومان و تهیه هزار خشت طلا است.

وی به امضای تفاهم نامه با آموزش وپرورش استان اشاره کرد و گفت: طی این تفاهم نامه که به نام لبیک یا حسین(ع) نامیده شده است تا کنون بیش از ۵۰ میلیون تومان جمع آوری کرده است.