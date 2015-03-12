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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۰۰

باحضور وزیر ارتباطات دربناب؛

ساختمان جدید اداره پست شهرستان بناب افتتاح شد

ساختمان جدید اداره پست شهرستان بناب افتتاح شد

بناب - با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساختمان جدید اداره پست شهرستان بناب افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از معاونین وی، مدیران کل، معاون توسعه و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی ساختمان جدید اداره پست بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

لازم به ذکر است که ساختمان اداره پست بناب در فضایی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با زیربنای یک هزار و ۷۰ متر مربع احداث شده است  که جهت تکمیل ساختمان این اداره بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال هزینه شده است.

ساختمان اداره پست بناب در سال ۱۳۸۴ کلنگ زنی و عملیات ساختمانی آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شده بود که این طرح بنا به دلایلی چند سال راکد مانده بود و امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۲۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

کد مطلب 2517061

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