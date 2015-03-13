آخرین تلاش های لیکود برای باقی ماندن در کورس رقابت انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در بحبوحه رقابت های انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی، حزب لیکود با انتشار بیانیه ای خواستار رای دادن شهرک نشینان به نامزدهای خود شد. در این بیانیه که امروز پنج شنبه منتشر شد مقامات حزب حاکم مدعی شده اند انتخاب احزاب رقیب در انتخابات پیش رو به بدتر شدن وضعیت رژیم صهیونیستی خواهد انجامید.

در این بیانیه همچنین از حمایت «شیمون پرز» رئیس پیشین رژیم صهیونیستی از «اسحاق هرتزوگ» رهبر حزب کار و «زیپی لیونی» رهبر حزب جنبش به شدت انتقاد شده است. بر این اساس پرز به عنوان معمار پیمان اسلو از اقداماتی مانند عقب نشینی صهیونیست ها از مناطق فلسطینی حمایت کرده و خواهان روی کار آمدن دولتی چپ گرا در اراضی اشغالی است.

مقامات لیکود مدعی شده اند تنها راه نجات اسرائیل از بحران های موجود و مقابله با تهدیدهای پیش رو رای دادن به این حزب و پر کردن شکاف سیاسی موجود در بین صهیونیست ها است.

گفتنی است انتخابات زودهنگام کنیست رژیم صهیونیستی در حالی قرار است روز بیست و ششم اسفند برگزار شود که نظرسنجی ها نشان می دهد بخت پیروزی ائتلاف موسوم به «ائتلاف صهیونیستی» به رهبری لیونی و هرتزوگ بیش از حزب حاکم است.