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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۰۳

محبی:

رونق فعالیت تعاونی های روستایی از مهاجرت روستاییان جلوگیری می کند

رونق فعالیت تعاونی های روستایی از مهاجرت روستاییان جلوگیری می کند

کرمانشاه - نماینده مردم سنقر و کلیایی گفت: رونق فعالیت تعاونی های روستایی و بهبود وضعیت عملکردی آن ها از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم محبی ظهر امروز در گردهمایی تولید کنندگان بخش کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی که با حضور مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعاونی های روستایی اظهار داشت: این تعاونی ها نقش مهمی در رونق زندگی در روستاها از طریق حمایت از روستاییان دارند.

وی افزود: تعاونی های روستایی با حمایت های خود شرایط را برای کار کشاورزی روستاییان فراهم می کنند.

به گفته نماینده سنقر و کلیایی رونق گرفتن کار کشاورزی در روستا با حمایت تعاونی های روستایی به جلوگیری از مهاجرت های روستاییان به شهرها کمک زیادی می کند.

محبی همچنین با اشاره به اینکه بهبود وضعیت تعاونی های روستایی بایستی در دستور کار قرار بگیرد، گفت: در این راستا اقداماتی انجام شده است که موجب می شود وضعیت معیشتی روستاییان بهتر شود.

وی افزود: رونق فعالیت تعاونی های روستایی باعث خواهد شد که روستاییان بتوانند درآمد های خود را افزایش دهند و هزینه هایی که در تولیدات خود اعمال می کنند را کمتر کنند.

کد مطلب 2517063

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