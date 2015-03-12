سند دار کردن یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، قباد افشار ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از مجتمع کشت و صنعت بیستون قصر شیرین در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: وزارت کشاورزی به دنبال توانمند سازی مردم مناطق مرزنشین کشور برای فعالیت در طرح های کشاورزی است.

وی افزود: این اقدام با محوریت احداث باغ در راستای تولید و کسب درآمد در مکان هایی صورت می گیرد که امکان دسترسی به آب مورد نیاز وجود دارد.

افشار طرح توسعه اراضی گرمسیری در ۴۰ هزار هکتار از اراضی قصرشیرین را از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: این اقدام با انتقال آب سد سیروان اجرایی می شود.

وی همچنین از اجرای طرح توسعه باغات چهار هزار هکتاری در قصر شیرین با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان خبر داد و هدف از اجرای آن را رونق تولید در بخش کشاورزی عنوان کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی به درخواست اهالی مردم قصرشیرین برای بازسازی روستاهای بازسازی نشده شهرستان اشاره کرد و گفت: این مسئله در دستور کار مسئولان قرار داشته تا اهالی شهرستان بتوانند با سکونت در این روستاها اراضی زراعی را رونق ببخشند.

افشار همچنین از توافق با استانداری کرمانشاه به منظور سند دار کردن یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال و طی پنج سال، انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس توافقات صورت گرفته نیمی از اعتیار اجرای این طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی و ۵۰ درصد باقیمانده نیز از طریق استانداری کرمانشاه فراهم خواهد شد.



