۵۸۴ تعاونی در استان قزوین فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعودد بابایی عصر پنجشنبه در جمع تعاونی های استان قزوین که در سالن کنفرانس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر ۵۸۴ تعاونی در استان فعالیت می کند که ۱۳۷ تعاونی در کشاورزی، ۹۵ تعاونی در خدمات، ۷۵ تعاونی در بخش مسکن و ۱۵ تعاونی در فرش تشکیل شده و در تامین نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز ۱۵ تعاونی شکل گرفته و برای تکمیل شدن زنجیره تولید صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در بخش تعاون اعتباری ۲۰ تعاونی، حمل و نقل ۴۳ تعاونی شکل گرفته که تعاونی تاکسیرانی قزوین از نمونه های موفق است و در تامین نیاز صنوف هشت تعاونی، در تعاونی های چند منظوره ۳۷ واحد، در صنعت ۸۶ تعاونی شکل گرفته که در سیار بخشهای معدنی و عمرانی تیز تعاونی هایی راه اندازی شده است.

بابایی یادآورشد: در شهرستان قزوین ۲۴۰ تعاونی، در تاکستان ۸۴ تعاونی، در آوج ۲۰ تعاونی، درآبیک ۶۱ تعاونی دایر شده که امیدواریم با تقویت این تشکلها بتوانیم به اقتصاد کمک کنیم.

درادامه سیارمه نماینده اتحادیه حمل و نقل درخصوص ضرورت حمایت ازتعاونی های صنفی و بیمه رانندگان، فلاح مدیرعامل اتحادیه زیتون در خصوص حمایت اتاق تعاون از تولید کنندگان، صفری از تعاونی تولید جهاد کشاورزی در خصوص حل مشکلات ارزش افزوده و مالیات تعاونی ها، تدین از تعاونی باغستان در مورد اعتماد کردن به تشکل های تعاونی، هادی پور از تعاونی کانون معلولان در خصوص ضرورت فرهنگ سازی برای جدی گرفتن نقش تعاونی ها،فخراز خوشه بسته بندی در مورد تشکیل تعاونی تامین نیاز در این بخش، علیجانی از اتحادیه کمپرسی داران در مورد مالیات و برخی دیگر از نمایندگان تعاونی ها در مورد دادن تشویق و امتیاز به تعاونی، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه و خروج از رکود مسکن مطالبی بیان کردند.

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