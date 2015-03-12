ساعت کار مساجد و بقاع متبرکه در سراسر کشور افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد، بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان یزد با بیان اینکه یکی از اصلی ترین نیازهای مردم در سفرهای نوروزی، استفاده از سرویس های بهداشتی، اقامه نماز و استراحتهای کوتاه است، اظهار داشت: این امکان باید در مساجد و بقاع متبرکه در داخل و خارج شهرها به ویژه مبادی ورودی نیز فراهم باشد.

وی از مدیران کل ادارات اوقاف و امور خیریه همچنین ادارات کل تبلیغات اسلامی در سراسر کشور خواستار توجه به این موضوع و افزایش ساعت گشایش درهای امامزاده ها، ‌بقاع متبرکه و به ویژه مساجد به روی مردم در ایام نوروز شد.

رحمانی موحد با بیان اینکه توجه به مسئله نماز باید در سفرها مورد توجه قرار گیرد، افزود: در بین راه ها و محل های استقرار مسافران باید قطعا اماکنی وجود داشته باشد که مردم در آنها امکان اقامه نماز داشته باشند.

وی تصریح کرد: امکانات و تسهیلاتی که در استانها فراهم می شود، باید مورد استفاده مردم قرار گیرد و اگر قرار باشد، ظرفیتی ایجاد شود اما به دلایل مختلف امکان استفاده از آن برای مسافران فراهم نشود، شایسته نخواهد بود.

رحمانی موحد همچنین بر توجه به اقامتگاه های بوم گردی در استان یزد تاکید کرد و افزود: بوم گردی یکی از مهمترین ظرفیت های گردشگری است که باید به طور ویژه در شهرستانها به ویژه شهرستانهای استان یزد مورد توجه قرار گیرد و فرمانداران باید در این زمینه توجه و حمایت کافی داشته باشند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: در معاونت گردشگری آیین نامه ای در این راستا تنظیم شده و تلاش می کنیم تسهیلاتی ارائه دهیم که خانه های مناسب در مناطق مختلف برای اسکان مسافران آماده شود.

وی هم چنین بر توجه ویژه به گردشگران خارجی تاکید کرد و یادآور شد: حضور آنها هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی برای ما بسیار مفید است زیرا ما می توانیم با حضور آنها، بسیار راحت و ارزان، خود و فرهنگمان را در دنیا معرفی کنیم.

در این نشست دستگاه های مختلف در قالب کمیته های حمل و نقل، شهرداریها، دهیاریها، امداد و نجات، اسکان و ... به ارائه گزارشی از فعالیت های خود پرداختند.