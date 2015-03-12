نگرانی بابت تامین میوه شب عید در استان بوشهر وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم باززار استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی را به منظور تنظیم بازار در سطح استان بوشهر شاهد هستیم و کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه آرامش خوبی در سطح بازار استان بوشهر صورت گرفته است، افزود: باید تلاش شود تا با تلاش همه دستگاه‌های مرتبط شاهد تنظیم بازار باشیم و کمترین فشار به مردم وارد شود.

استاندار بوشهر در ادامه از خرید به‌موقع گوجه‌فرنگی از کشاورزان استان بوشهر تقدیر کرد و افزود: هر چند در زمینه خرید خرما از کشاورزان شاهد تاخیرهایی بودیم ولی در بحث خرید گوجه فرنگی این موضوع به خوبی انجام شد و هم در بحث خرید خرما و هم برای خرید گوجه‌فرنگی شاهد رضایت کشاورزان بودیم.

وی خواستار تلاش برای راه‌اندازی بازار میوه و تره‌بار در استان بوشهر شد و افزود: همزمان با حضور عمده‌فروشان باید شرایط برای فعالیت خرده‌فروشان در بازار نیز فراهم شود.

سالاری اضافه کرد: هر چند در برخی از استان‌ها نگرانی‌هایی بابت خرید میوه شب عید وجود دارد ولی در استان نگرانی از این بابت وجود نداشته و میزان خریداری شده برای استان کفایت می‌کند.

وی همچنین خواستار تعیین قیمت مناسب برای عرضه مرغ و گوشت در سطح استان شد و تاکید کرد: باید برخوردهای به‌موقع و بازدارنده در سطح بازار صورت بگیرد تا شاهد گرانفروشی نباشیم.