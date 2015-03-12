وقوع سرقت در بروجرد ۲۱ درصد کاهش یافت/ کاهش ۱۶ درصدی تصادفات فوتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل ستاد فرماندهی انتظامی بروجرد اظهار داشت: برخی سنت ها مانند چهارشنبه سوری با مردم عجین شده است حتی اگر این سنت غلط باشد.

وی افزود: اما آنچه در برگزاری این مراسم حائز اهمیت قرار می گیرد نظام مند کردن چهارشنبه سوری و کاهش آسیبهای ناشی از برگزاری این جشن در شب چهارشنبه آخر سال است.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد ادامه داد: امروزه پلیسی موفق است که بتواند یک روانشناس خوبی باشد و متوجه شود که خواسته های جوان امروز جامعه چه چیزهایی است.

سرهنگ دلیری تصریح کرد: همه باید به این موضوع اشرافیت داشته باشند که جوان ایرانی باید جایی برای تخلیه هیجانات داشته باشد که البته مراسم جشن چهارشنبه سوری می تواند محل خوبی برای تخلیه اینگونه هیجانات باشد.

وی افزود: اما در مقابل انتظار می رود برگزاری این مراسم موجب تخریب و آسیب به اموال عمومی و به خطر افتادن سلامت و جان مردم نشود.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد در ادامه با اشاره به شلوغی بازار در ایام پایانی سال اظهار داشت: تدابیر پلیس برای برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از وقوع جرم تنها به ایام پایانی سال مختص نیست بلکه وظیفه داریم تمامی ایام سال در کنار مردم خدمت کنیم.

وی افزود: سارقان و متخلفان در این ایام مورد شناسایی پلیس قرار گرفته اند و از این طریق توانسته ایم آمار سرقتهای خیابانی و بازار را کاهش دهیم.

سرهنگ دلیری تصریح کرد: گشتهای پلیس در این ایام افزایش یافته و بیشتر نیروها در مناطق پر ازدحام شهر به ویژه خیابان جعفری مستقر هستند تا مانع هر گونه آسیب رسانی به مردم و ایجاد اختلال در فعالیت بازاریان شوند.

وی یادآور شد: پلیس در تلاش است تا سرقت های خشن را کاهش داده و یا نداشته باشیم و به نقطه ای برسیم که در پایان سال مردم راضی باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد در ادامه با ارائه گزارش عملکرد پلیس در یازده ماهه گذشته افزود: از ابتدای سال تا کنون ۲۱ درصد کاهش وقوع سرقت را در شهرستان داشته ایم.

وی ۸۰ درصد کشف سرقتها، ۱۳۰ درصد افزایش کشفیات سلاح سرد، ۷۴ درصد افزایش کشف مواد مخدر، ۱۲۲ درصد کشف دستگاههای ماهواره ای، ۷۵ درصد افزایش دستگیری متخلفان و اشرار را از دیگر اقدامات پلیس شهرستان بروجرد در مدت ذکر شده عنوان کرد.

سرهنگ دلیری با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی تصادفات فوتی برون شهری در بروجرد یادآور شد: در این مدت تماس های عملیاتی پلیس ۱۱۰ در بروجرد ۱۳ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد خاطر نشان کرد: همچنین مقادیر قابل توجهی مواد محترقه از دست قاچاقچیان کشف و ضبط شده و در این زمینه برای برقراری امنیت شهر اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی افزود: در مدت یازده ماهه گذشته نیز ۷۰ طرح پاکسازی سلاح و مهمات، قاچاق، داروهای روان گردان، خودروهای مسروقه و ... در سطح شهر انجام شده است.

سرهنگ دلیری انهدام ۱۶ باند مواد مخدر، ۱۰ باند سلاح و مهمات و ۴ باند قاچاق کالا را ازدیگر اقدامات پلیس شهرستان بروجرد در مدت یاد شده دانست.