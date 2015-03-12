تیم بسکتبال شهرداری گرگان نیم فصل نخست رابا پیروزی به پایان رساند

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته هشتم رقابت های دور رفت لیگ حرفه ای بسکتبال تیم شهرداری گرگان موفق شد از سد تیم پالایش نفت آبادان عبور کند و دور رفت را با برد به پایان برساند.

چراغعلی افزود: این بازی که در سالن آزادی تهران برگزار شد با نتیجه ۸۱ بر ۶۷ به سود نماینده گرگان به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: تیم شهرداری کوارترهای اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازهای ۲۴ بر ۱۹، ۲۱ بر ۱۵ و ۲۲ بر ۱۶ پیروز شد اما در کوارتر دوم با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ شکست خورد.

وی تصریح کرد: این بازی که طبق برنامه باید در گرگان برگزار می شد بنابر حکم کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت سه جلسه ای تیم شهرداری از انجام بازی های خانگی، در زمینی بی طرف برگزار شد.

رییس هیات بسکتبال گرگان درباره ترکیب ابتدایی تیم شهرداری اظهار کرد: نماینده گرگان با ترکیب ابتدایی بابک نظافت، بنی کوچویی، ساسون آبرامیان، کورتنی پیگرام و سام هاسکین به مصاف حریف رفت.

چراغعلی در مورد عملکرد بازیکنان بیان کرد: هاسکین، محمد زارعی و پیگرام به ترتیب با کسب ۲۴، ۱۹ و ۱۸ امتیاز سهم بیشتری در این پیروزی ایفا کردند.

وی خاطرنشان کرد: با این نتیجه مجموع امتیاز تیم شهرداری از پنج پیروزی و سه شکست به ۱۳ رسید و این تیم مکان خود را در رتبه چهارم جدول تثبیت کرد.

وی گفت: باتوجه به اینکه تیم شهرداری در هفته نهم و پایانی نیم فصل نخست با قرعه استراحت مواجه شده است، رتبه چهارم این تیم در دور رفت مسابقات قطعی شده است.